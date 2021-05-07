В Белом доме победила позиция Блинкена на «уничтожение РФ» – беглый либерал

07.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В Белом доме в результате внутренней дискуссии возобладала точка зрения тех, кто настроен на эскалацию конфликта с Россией, и намерен стимулировать к этому Украину.

Об этом youtube-каналу «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта точка зрения сейчас восторжествовала в Вашингтоне, несмотря на то, что тут существует и всегда существовала пророссийская партия таких вот «Путин ферштейн». Ее возглавляет бывший госсекретарь Джон Керри, старый дружок Лаврова, который привык ему подыгрывать все время. И который где-то в середине апреля случайно встретился с Лавровым в туалете гостиницы в Дели. Но точка зрения Блинкена и Остина восторжествовала. Визит Блинкена в Киев – дополнительное тому свидетельство», – уверяет Пионтковский.

При этом он признал, что американцы «не пошлют военные дивизии на восточный и южный фронт сражаться, но все остальное будет сделано». Либерал предрекает «тотальную экономическую войну», отключение России от СВИФТ, нефтяное и газовое эмбарго и арест знаменитого «русского триллиона» – активов русских олигархов в США. В этой войне остановка строительства «Северного потока-2», по словам Пионтковского, всего лишь «мелкий пункт». Он также пообещал Украине помимо поставок вооружений главного союзника США не члена НАТО.

«Кабинет Байдена – это коалиция, где старший партнер – это демократы-атлантисты. Но там есть левое демократическое крыло, фронтменом которого является Керри. Они пытаются проталкивать другие, традиционные для них взгляды. Такая повестка дня поддерживается российскими агентами влияния и достаточно популярна. Что Россия – это крупное государство, у нас с ним есть много общих интересов, мы можем их, в конце концов, толкнуть к нашему союзу против Китая. Стоит ли портить отношения с таким потенциально важным партнером из-за мелочей типа Украины. Я немножко утрирую, но в принципе – почти дословно. Такая точка зрения существует. Где-то в марте, примерно, 150 профессоров-экспертов написали письмо именно с такой точкой зрения. Основными авторами, которые это письмо сочинили, были российские агенты, а остальные – полезные буржуазные идиоты. Но на следующий день написали уже 150 человек, придерживающихся близкой к нам позиции. И эта позиция сейчас доминирует в американском руководстве. Блинкен ее реализует, осуществляет, персонифицирует, что он и подтвердил в Киеве», – сказал Пионтковский.

По его словам, президент Джо Байден пока вынужден считаться «с левым капитулянским крылом», потому что преимущество демократов в Сенате минимально, но это не меняет его жесткой позиции по отношению к России.