В Белоруссии 40% ни за Лукашенко, ни за Беломайдан

10.04.2021, Москва, Елена Острякова

Значительная часть белорусского общества не поддерживает ни власть, ни оппозицию.

Об этом в интервью youtube-канала MINSKI заявил политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очевидно, что политический раскол самый основной. Но в него включено не все общество. Не 100% общества находятся на баррикадах. Многие люди аполитичны, даже несмотря на все происходившее в 2020 году. И процент аполитичных людей, мне кажется, растет. Многие люди устали от этого напряжения и уходят во внутреннюю эмиграцию. Опросы показывают, что 20-40% наблюдатели, им не нравится ни власть, ни протест», – сказал Шрайбман.

Остальное общество, по его словам, разделилось на два непримиримых лагеря.

«В остальном есть раскол. И, судя по исследованиям социологическим, которые проводятся с разных сторон (немецкие, британские, белорусские центры), есть ядро сторонников власти 20-25, по некоторым оценкам до 30%. И есть сторонники протеста 40-45, по некоторым оценкам до 50%. Сейчас эти полюса не то чтобы ненавидят, но рассматривают друг друга как экзистенциального врага», – сказал Шрайбман.