27.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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В Белоруссии анонсировали референдум о воссоединении с Россией


Патриотическая общественность Белоруссии предлагает провести совместный с Россией референдум о будущем Союзного государства.

Об этом в эфире youtube-канала Zasuverenitet заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусские патриотические силы приняли решение об инициации референдума за скорейшее воссоздание единого союзного Отечества. Потому что это качание на качелях: то надо, то не надо, народ хочет – народ не хочет. Надо показать, что народ хочет», – сказал Иванов.

Белорусские общественники, инициирующие «первый всесоюзный» референдум, хотели бы, чтобы с российской стороны также зарегистрировалась инициативная группа.

«Лукашенко в Сочи говорил: «мы с президентом Путиным готовы, а что народ?». Так давайте эту работу проведем! Давайте воссоздадим Отечество усилием народа», – сказал Иванов.


Напомним, в феврале, когда на переговорах в Сочи обсуждалась дальнейшая интеграция России и Белоруссии, Лукашенко сослался на мнение населения.

«Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это – вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы, и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю», – сказал Лукашенко.

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