В Белоруссии арестован агент СБУ

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Редактор белорусского раздела курируемого украинскими спецслужбами пропагандистского сайта InformNapalm Денис Ивашин арестован в Гродно белорусским КГБ. В его доме проведен обыск.

Об этом сообщает официальный «фейсбук» МИДа Литвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арест произведен по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 365 УК Белоруссии, – вмешательство в деятельность правоохранительных органов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на три года или штрафа.

Ранее Ивашин заявлял спонсируемому США каналу «Настоящее Время», что проводит расследование о бывших бойцах расформированного на Украине спецподразделения «Беркут», которые переехали в Белоруссию и участвуют в пресечении незаконных протестных акций.

Военный корреспондент Михаил Андроник сообщил, что InformNapalm тесно сотрудничает с СБУ.

«Для тех, кто не знает, они себя позиционируют, как такой украинский Беллингкэт. Ну, естественно, собирают инфу для СБУ, в основном из открытых источников. Надеюсь, расскажут, что вынюхивал в Гродно этот персонаж. Интересно», — написал Андроник в своем телеграм-канале.