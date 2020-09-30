В Белоруссии арестована замайданившая бронзовый призер Европы

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Ленинский районный суд Минска присудил 15 суток административного ареста известной в Белоруссии баскетболистке члену национальной сборной Елене Левченко.

Баскетболистке вменяется, что она дважды в августе принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Первый раз она «публично выражала требования проведения честных выборов», второй – шла по проезжей части, держа в руках плакат «Народ — чемпион».

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Елену задержали сегодня утром в аэропорту, откуда она собиралась вылетать на плановое лечение.

Левченко привлекла внимание белорусских спортивных функционеров после того, как в числе других спортсменов подписала открытое письмо с требованием признать президентские выборы недействительными, отпустить «политзаключенных» и остановить жестокость силовиков.

Елену и других наиболее именитых подписантов попытались уговорить не лезть в политику. После этого спортсмены записали ролик (он был снят в студии профессионально) и пригрозили придать гласности имена тех, кто проводит с ними воспитательные беседы. Это видео, как десятки других (с участием врачей, студентов, ученых и т.д.) получило распространение в интернете.

Сами спортсмены в интервью оппозиционным белорусским СМИ признавались тогда, что заинтересовались политикой внезапно после выборов.

И вот теперь приходится платить за этот спонтанный интерес. Левченко оказалась на равных в большой группе обывателей, которые сейчас массово получают административные и уголовные сроки за участие в митингах, записи в соцсетях, угрозы в адрес правоохранителей, рисование граффити. Их покаянные речи каждый день крутят по государственному телевидению.

Что касается селебритис, до сих пор «на сутки» в Белоруссии попадали люди, которые занимались политикой более или менее системно: организовывали уличные акции, становились членами различных объединений. У многих эти сроки месяцами продлеваются после открытия новых административных дел.

То, что под арест пойдет не просто майданщица, а бронзовая призерка чемпионата Европы, чемпионка Западной конференции женской NBA, финалистка WNBA, участница двух Олимпиад говорит о том, что режим Лукашенко решил по настоящему закрутить гайки. Высокий социальный статус и заслуги не спасут ни одного селебрити, если он выступил против Лукашенко.

Днем ранее министерство информации Белоруссии отменило на три месяца регистрацию сетевого издания TUT.BY. Это не просто самое популярное СМИ страны, это любимое оппозиционное издание власти, которое ошибочно считалось карманным. Журналистов TUT.BY допускали на официальные мероприятия и разрешали задавать вопросы, которые государственным СМИ озвучивать неприлично, но ответить на них чиновникам очень хочется. Большей частью, чтобы высказать критические замечания в адрес России.

Сейчас, когда прикормленная оппозиция больно куснула дающую руку, и поэтому минский официоз совершил вынужденный разворот на восток, с пропагандистами западных ценностей нянчиться не будут. По крайней мере пока.

«В определенный момент развалилась система государственных идеологов, пропаганда практически посыпалась – всю власть вытащила и продолжает вытаскивает на своих плечах белорусская милиция. Если мы посмотрим на белорусский протест, то увидим, что он постепенно превращается в республиканский флеш-моб, одной из целей которого является разделение общества на «своих» и «чужаков», – написал в своем телеграм-канале политолог Семен Уралов.