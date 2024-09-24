В Белоруссии азовского боевика Протасевича отмыли от донецкой крови и вытащили на широкий экран

Продолжаем следить за судьбой бывшего боевика запрещенного в России «Азова» и бывшего редактора запрещенного и признанного террористической организацией уже в Белоруссии телеграм-канала «Nexta» (случай, мягко говоря, неординарный для телеграм-канала) Романа Протасевича.

Этот сериал тянется уже довольно давно и успел поднадоесть. Протасевич стал и остается весьма публичной персоной. Про его жизнь белорусскому политизированному обывателю известно больше, чем о биографии кого-нибудь из министров. Причем, с юных лет, начиная со странных отношений 16-летнего Ромы, который ушел из дома и которого приютил оппозиционный журналист и, по совместительству, педофил-бойлавер Владимир Чуденцов. Сам Роман защищает Чуденцова до сих пор и благодарит за то, как тот помогал ему «профессионально расти».

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Дальше – журналистика, поездка на Украину, «Азов» (на этом эпизоде мы остановимся отдельно), Nexta, злосчастный авиарейс, задержание в минском аэропорту, странный арест с содержанием в условиях повышенной комфортности, любовные коллизии, предательство, расставание, женитьба на ведьме, суд, помилование от президента, огромный штраф в 24,5 миллионов белорусских рублей (порядка 700 миллионов российских). Наконец, трудоустройство слесарем 3-го разряда на заводе.

Все это – публично, драматично, привлекает внимание, вызывает бурные обсуждения. Наверняка, сценаристов латиноамериканских сериалов подобный сюжет может заинтересовать. Есть, правда, одно «но». Уж больно человечишка мерзкий. Поэтому после индульгенции от Лукашенко и благополучного вливания в ряды рабочего класса, хотелось, чтобы он осваивал свои слесарные навыки, честно трудился и больше никак не проявлял себя в медиапространстве.

Но не тут-то было. У сценаристов сериала появились новые креативные идеи. После громкого падения последовал новый взлет. Обложенный многомиллионным штрафом низкоквалифицированный слесарь внезапно появился в Дубае, где отрывался по-полной. Оказывается, он добился отмены штрафа через суд, а теперь отдыхает от нелегкого слесарного труда на мировом курорте.

Говорит, с зарплатой администрация завода не обижает, можно пройти трехмесячные курсы и получать 2-2,5 тыс. белорусских рублей (57-71 тыс. российских). Может, и можно, но на сайте Минского электротехнического завода им. Козлова, где трудится Роман, слесарям 3 разряда без опыта работы предлагают от 1,2 до 2 тысяч в зависимости от специализации. Как ни крути, явно не те деньги, чтобы позволить себе романтический тур в Дубае на 2 персоны.

Обо всем этом он рассказал в интервью, пожалуй, самому одиозному белорусскому телепропагандисту Григорию Азаренку. И, как сам факт интервью, так и сказанное, не могло не вызвать массу эмоций. В первую очередь, у пророссийских активистов, которые припомнили Протасевичу и канал «Нехта», и «Азов» и задали логичный вопрос, зачем снова тянуть в эфир ЭТО?

Однако в этот раз их возмущение встретило яростный ответ со стороны системных националистов, которые принялись угрожать недовольным. Вновь начали выискивать запрещенные символы и писать доносы. Да, символ «Черное солнце» в Белоруссии запрещен, но претензии тут должны быть к самому Протасевичу, чье членство в «Азове» – исторический факт, который не должен забываться и цензурироваться, а не к тем, кто об этом напоминает.

В понедельник вечером в защиту Протасевича выступил сам министр информации Марат Марков, который уже 3 года назад интервьюировал его, будучи руководителем и телеведущим телеканала ОНТ.

«Вспомните хотя бы, сколько было пропагандистов во время Второй мировой войны из числа бывших военнослужащих вермахта. «Если Протасевич будет полезен стране и будет для этого что-то делать, я не вижу в этом криминала», – заявил новый министр.

О пользе судить сложно. Как минимум, репутационные издержки велики. Помнится, прокуратура ЛНР обвиняла Протасевича в том, что тот участвовал в организации «человеческих сафари». Это когда «азовцы» приглашали иностранцев за 5000 долларов пострелять по мирным людям. Понятно, что перед белорусским законом Роман теперь чист. Но, может, пора открыть папочку в Луганске и отправить запрос снова?