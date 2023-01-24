В Белоруссии без труда раскусили диверсию Зеленского с «пактом о ненападении»

В Белоруссии скептически отнеслись к уверениям президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко подписать «пакт о ненападении».

«Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. И это главный сигнал от всего украинского народа. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость», – сказал Зеленский.

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Однако в Минске предпочитают верить словам Лукашенко о том, что предложения из Киева поступали.

«Молчало бы, наркокомандувач. Не сунулись вы к нам только потому, что ты знаешь – в ту же секунду “Полонез” прилетит в твою форточку, даже затянуться на последок не успеешь. А вместо заявлений лучше разоружай бандитов-тиктокеров и выдавай нам. Трибунал учтет», – резко обратился к украинскому президенту тележурналист Григорий Азаренок в своем ТГ-канале.

Белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч считает, что Зеленский должен, прежде, чем обращаться с какими-либо предложениями к Лукашенко, разоружить и выдать белорусских боевиков из так называемого «полка Калиновского», входящего в состав ВСУ.

«Пакт о ненападении, о котором заговорили в Украине — это важный шаг на встречу к нормализации отношений. Вот только официальному Киеву для начала стоит надеть крестик, точнее – на деле подкрепить свои намерения. Если Беларусь реализует добрососедскую политику, она открывает границу для всех желающих. Соответствующим шагом Украины должно стать прекращение финансирования террористических подразделений и выдача боевиков, которые открыто обозначают своей задачей проведение силового государственного переворота в Беларуси. Только после этих действий может обсуждаться подписание Пакта о ненападении», – написал Сыч.

Белорусский политолог Петр Петровский утверждает, что в Минске никто всерьез не воспринимает эти предложения Зеленского.

«Потому что у нас есть разведданные, что готовятся украинскими спецслужбами различного рода диверсионные экстремистски-террористические группы из числа беглых. Ими наполняется, в том числе, фронт. Они получают боевой опыт. А вдоль границы Беларуси сегодня имеется около 20 тыс сил ВСУ, плюс 5 тыс со стороны Польши войска польского. Все прекрасно понимают, что попытка вбросить идею о пакте Минска и Киева о ненападении преследует цель усыпить бдительность Минска, потому что Киеву очень нужна дестабилизация внутри Беларуси. А для этого нужно немножко прибить работу силовиков. Второй момент – освободить часть сил с северного направления, перекинуть их на Донбасс. Сейчас киевский режим проводит страшнейшую необъявленную мобилизацию», – сказал Петровский в интервью телеканалу «Спец».

Он полагает, что Зеленский хочет рассорить Минск и Москву, чтобы потом беспрепятственно напасть на Белоруссию.

«Вбить клин между Минском и Москвой, посеять недоверие, породить косые взгляды, ликвидировать этот союз. Потому что Киев прекрасно понимает, что Беларусь на сегодняшний день является особым промышленным районом Союзного государства, обеспечивающим СВО критическими технологиями. Мы даже обеспечиваем такой технологией, которую Россия сама может производить, как жгуты. Понятно, что вбить клин в снабжение СВО со стороны белорусских предприятий. Вот их задачи. Вывести нас из игры, а потом нанести по нам превентивный удар своими диверсантами-экстремистами-терроритами для дестабилизации ситуации внутри страны. И под этот шумок ввести либо всушников, либо НАТО, либо всех вместе», – сказал Петровский.