В Белоруссии более 500 новых заражений – Лукашенко увидел «лучик надежды»

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с распространением коронавируса не просто стабильна, но внушает надежду.

Об этом он заявил во время посещения стеклозавода «Неман», передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький-маленький лучик надежды забрезжил, как я его называю. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное – не допустили всплеск», – сказал Лукашенко.

Отметим, что за минувшие сутки в Белоруссии было выявлено рекордное количество заражений коронавирусом – 575. Всего в стране 4779 заболевших.

Что касается высвободившихся больничных коек, то это связано с недавним решением белорусского минздрава выписывать пациентов с нетяжелыми формами пневмонии для лечения на дому.

Кроме того, сегодня был также обновлен рекорд суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией в России – выявлено 4069 случаев заболевания. Всего в в РФ более 32 тысяч инфицированных.

При этом показатель смертности среди инфицированных коронавирусом как в Белоруссии, так и в России пока остается на гораздо более низком уровне в сравнении с более богатыми европейскими странами.