07.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Мнение, НАТО, Политика, Россия
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В Белоруссии боятся оказаться жертвой разборок НАТО и России

Белоруссия обеспокоена не только своей безопасностью, но и безопасностью Европы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил сегодня на открытии форума «Минский диалог».

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«Мы остро чувствуем ответственность за безопасность не только нашей страны, но и Европы. Европа и Беларусь как ее неотъемлемая часть всегда особенно остро чувствовали любое дуновение ветра международной безопасности. А последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении. Времена, когда на европейском континенте царил дух мира и здорового партнерства, унесен порывами геополитической напряженности и конфронтации
Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией с одной стороны и НАТО – с другой», – сказал Макей.

Он подчеркнул, что «Беларусь была, есть и останется белорусской».

«Мы живем на этой земле. Нельзя взять и перенести нашу страну на какое-то другое пространство. Мы живем в этом регионе и хотим, чтобы здесь царили мир и спокойствие. Отсюда, из Беларуси, где пересекаются европейская и евразийская интеграция, где проходит граница между странами – участницами НАТО и ОДКБ, где рядом, в Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам», – сказал Макей.

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