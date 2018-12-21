В Белоруссии “Церковь Порошенко” официально обьявили “раскольнической”

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Минская епархия Белорусской православной церкви постановила признать “раскольническим сообществом” новосозданную “Православную Церковь в Украине” во главе с “митрополитом” Епифанием.

Об этом говорится на сайте Белорусской православной церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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В заявлении говорится, что после создания на Украине новой церковной структуры, а также из-за “посягательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви”, Общее собрание Минской епархии постановило:

“- Единогласно поддержать решение Священного Синода Русской Православной Церкви, Синода Белорусской Православной Церкви, Архиерейского совета Минской митрополии, Епархиального совета Минской епархии о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.

– Выразить братскую поддержку Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрию, епископата и всей полноте Украинской Православной Церкви и продолжить приношения сугубых молитв о даровании им помощи Божией в несении исповеднического подвига.

– Призвать духовенство и народ Божий Минской епархии беречь чистоту святой православной веры, единство Православной Церкви и твердо следовать принятому священноначалием решением. Провести в приходах Минской епархии работу по разъяснению позиции Русской Православной Церкви в связи с событиями в настоящее время в Украине.

– Продолжить возносить молитвы о скорейшем решении конфликта на земле Украины, исцеление раскола на канонической территории Украинской Православной Церкви, чтобы среди братского народа Украины воцарились мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.

– Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с “духовенством” указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею “таинствах”.