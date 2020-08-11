«В Белоруссии дан старт вооруженному сопротивлению» – киевский маданщик

11.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Одиозный украинский майданщик и бывший актер Алексей Арестович, снимавшийся в российских сериалах, а ныне украинскими СМИ объявленный «военным экспертом», доволен, что в Белоруссии к подавлению беспорядков привлечены воинские части.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Старт вооруженному сопротивлению дан за сутки. Развивается все довольно быстро, потому что режим действует по принципу – «забивай протестующих в мясо, не ошибется». Лукашенко поднял и вывел на улицу отдельные воинские части. Это означает две вещи:

– силовикам не хватает сил;

– большую глупость, потому что армия, а тем более срочники – очень уязвимая к контр-пропаганде революционеров сила.

Как только где-то первое подразделение откажется применять силу или перейдет на сторону народа, начнется цепная реакция обвала режима. Протестующие понемногу начинают ориентироваться:

– раздаются призывы качать регионы, пользуясь нехваткой сил у режима, и численным преимуществом восставших, втягивать местную власть в переговоры. И это глубоко верно. Ибо нарушение управления – самая главная угроза для диктатуры», – пишет Арестович.

По его мнению, даже если после свержения действующего президента Александра Лукашенко к власти в стране придет пророссийский кандидат, это будет неплохо, поскольку главная цель – убрать нынешнего лидера государства.

«Даже если, после победы революции в Беларуси, к власти на данном этапе придет пророссийский кандидат, то освобождение Беларуси на длинной дистанции, организация свободного парламента с представительством оппозиции – для нас – пролонгированное благо. И прозападный курс в свободной Беларуси и союз с нами, Польшей и Литвой практически неизбежен, рано или поздно, скорее – раньше. А такой союз – это Мощь и Сила. Радикальное переустройство Восточной Европы, прочно посаженный на жопу Кремль и крепкий шанс на исторический прорыв как для всего союза, так и для каждой из наших стран отдельно», – считает Арестович.