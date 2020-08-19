В Белоруссии дело закончится проведением АТО – украинский генерал

19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одним из сценариев развития белорусского майдана может стать столкновение лбами противоборствующих сторон и проведение «антитеррористической операции» на территории Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции заявил генерал-лейтенант запаса, экс-глава Службы вешней разведки Украины Виктор Гвоздь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу прогнозировать три сценария, как может развиваться ситуация. Первый сценарий – это постепенный спад акций протестов, то есть, усталость наступит в итоге всех событий, которые происходят (вы понимаете социальную ситуацию, экономическую, которая происходит в Белоруссии).

Тем более, все-таки, силовые структуры, на которые опирается Лукашенко, его поддерживают, и тут так же может наступить разочарование в действиях руководства оппозиции. Мы говорили уже и видели, что на сегодняшний день есть определенные вопросы, и самый интересный: кто больше пророссийский, те или другие?

То есть, нет такого организационного руководства, все оппозиционные силы, которые четко были сориентированы на Европу и либеральные ценности, уже давным–давно разбиты и разогнаны, в Белоруссии их практически нет», – заявил Гвоздь.

«Второй возможный сценарий – это если, все-таки, народ (я не говорю оппозиция) додавит его, и Лукашенко согласится на повторные выборы в Белоруссии, как это произошло у нас в 2004 году.

Это может его подтолкнуть к такому решению, когда он будет ощущать, что теряет контроль над ситуацией, которая существует в Белоруссии. Кроме того, определенное и не решающее влияние на Лукашенко может совершиться со стороны западных стран, как бы там ни было, но мы видим, что сегодня он сам говорит, что попытки… и в Европейском Союзе, и в Совете Европы идет давление.

Но такой сценарий может быть и осознанный, можно пойти этим путем, чтобы затянуть ситуацию и снова выпустить пар, а после этого, для того чтобы провести повторные выборы, нужно провести референдумы, изменения в Конституции.

Потому что понятно, что Лукашенко выгодный на сегодняшний день, он абсолютно тепленький, находится в руках Путина», – добавил украинский генерал.

Третьим сценарием он назвал события близкие к тому, что происходят на Украине.

«Не исключено, что он может произойти – это резкое заострение ситуации, и противники Лукашенко нарушают масштабы сопротивления против его режима, а в противовес этому (и что мы уже видели) власть начинает организовывать свои альтернативные акции.

То есть, фактически начинает сталкивать лбами две части белорусского народа – это чисто московский сценарий, он выгодный им, с точки зрения того, что вот тогда можно полностью довести ситуацию до абсурда и проводить там антитеррористическую операцию силами национальной гвардии или какими-то другими.

Лукашенко конечно, если снова не будет «черного лебедя» – это будет доведено до конца, он остается у власти, но уже он полностью и абсолютно пойдет на любые условия выполнения и уже может не Союзного государства, а конфедерации и тому подобное», – рассуждает Виктор Гвоздь.