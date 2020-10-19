В Белоруссии горел вонючий китайский завод

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Сильный пожар произошел сегодня на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске (Белоруссия). Погиб один рабочий.

Об этом сообщает МЧС Белоруссии, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«По прибытии наблюдалось открытое горение крыши резервуара объемом 250 куб. метра на участке приготовления таллового масла. По предварительной информации погиб сотрудник сторонней организации 1980 г.р., который проводил ремонтные работы на данном резервуаре», – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на два часа.

Светлогорский комбинат строила китайская корпорация САМСЕ на средства китайского же кредита (1,5 млрд долларов). Она должна была сдать его еще в 2015 году, однако в итоге предприятие достраивал Беллесбумпром.

В мае 2019 года на новом заводе обвалилась крыша одного из цехов. Кроме того, китайские партнеры отказывались передавать заказчику коды доступа, лицензию на ПО, изменения в проектную документацию.

Позже в СМИ просочились слухи, что в результате проведенной проверки на территории завода было обнаружено не предусмотренное контрактном электронное устройство, предназначенное для дистанционного повреждения оборудования серверной через искусственное короткое замыкание.

Уже в процессе строительства завод вызывал нарекания как местных жителей, так и соседней Украины, поскольку сбрасывал отходы непонятного происхождения в реку Березены, которая является крупным притоком Днепра. Кроме того, выбросы в воздух, вызывали у светлогорцев першение и даже рвоту.

В итоге президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл комбинат только в феврале 2020 года. Он счел это событие достойным поводом, чтобы раскритиковать Росатом за срыв сроков по Бел АЭС.

Уже после этого, как сообщает «Нехта» на комбинате во время ремонтных работ прорвало трубу с горячей щелочной смесью, из-за чего два человека получили тяжёлые ожоги, а позже один из них скончался в больнице в Минске.