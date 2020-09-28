28.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Конфликт, Молдова, Нагорный Карабах, НАТО, Политика, Россия
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В Белоруссии и Молдове одинаково видят смысл армяно-азербайджанской войны


Вспыхнувшая армяно-азербайджанская война преследует цель замкнуть кольцо нестабильности по периметру России.

Об этом синхронно написали в своих телеграм-каналах белорусский политолог Алексей Дзермант и депутат молдавского парламента Богдан Цыдря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар на западном фронте – в Беларуси провалился. Похоже, решили ударить на южном. Также в ноябре на выборах в Молдове будет очень непросто», – считает Дзермант.

«Запад запустил революции и войны  по всему периметру России: Беларусь, Донбасс, Карабах. В ноябре попробуют подключить и Молдову», – пишет Цыдря.

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