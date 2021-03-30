В Белоруссии идет дерусификация, но население хочет быть с Россией

30.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Население Белоруссии в своей большей массе является русскими людьми. Витебск, Могилев и ряд других населенных пунктов – русские города, которые не хотят быть вне российского государства.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирсалимовой, без России белорусскую экономику ожидает крах, а людей – обнищание.

«Лукашенко-то поддержали за счет чего? За всю его риторику за объединение с Россией. Я приехала из Витебска – ну это русский город, сам Лукашенко говорил, что мы один народ, а Витебск, как и Могилев, – это русские города. В Белоруссии живут русские люди.

И когда я слышу, что говорят. «Пусть сначала белорусы созреют, поймут, что им Россия нужна». Слушайте, им не надо созревать – белорусы изначально были, мы из Советского союза выходить не хотели, мы Лукашенко поддержали именно за Союзное государство. То есть мы изначально хотели быть вместе и большинство людей понимает, что вчерашние независимые успехи обеспечены исключительно Россией, российскими кредитами, российскими дотациями, преференциями, рынками российскими», – заявила Мирсалимова.

Она также подчеркнула, что сегодня в Белоруссии идет тотальная дерусификация, которую не поддерживают 98% населения.

«В последние несколько лет Белоруссия уже отворачивается от России. При Лукашенко происходят такие процессы, которые становятся уже необратимыми. В чем это выражается? Первое – мы слышим: «Независимость», «суверенитет». Это навязывание святости суверенитета, которое подается как независимость от России. Слушайте, белорусские граждане никогда не хотели быть независимыми, в принципе у нас экономика тотально завязана.

Как только мы станем независимыми – все, у нас развал и нищета сразу. Потом, ползущая дерусификация происходит сейчас. Не надо, чтобы Тихановская приходила – вот, пришла Тихановская к власти, все, отменила русский язык – здесь уже идет в последние несколько лет ползущая, тотальная дерусификация. Заменяются таблички на вокзалах, на улицах вычески.

Причем, белорусский язык, некая белорусская латиница, которая нечитабельна, а русский просто убирается. Это не белорусизация, это дерусификация. Русскоязычные люди, 98%, и они смотрят таблички и не могут прочитать, что там написано. Мало того, белорусская государственная пропагандистская машина подает людям идею, что белорусская мова наша – это единственный родной язык белорусских граждан», – отметила политик.