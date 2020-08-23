В Белоруссии играют все башни Кремля

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Безусловная поддержка президента Белоруссии Александра Лукашенко не является единственной стратегией России.

Об этом в интервью youtube-каналу Ксении Собчак заявил белорусский политконсультант Александр Колтунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России надо будет переформатировать систему, потому что русские скажут: «Саша, ты извини, но придется что-то менять. Мы тебя в очередной раз спасли, больше так не будет». Он прекрасно понимает, что россияне имеют запасной вариант Б и В, то есть учатся у американцев. Европа, скорее всего, будет слушать РФ, чем кого бы то ни было. Особенно, Германия», – считает эксперт.

Главной задачей России в Белоруссии он называет принуждение ее к отказу от многовекторности.

«Россия здесь все. Я не помню, сколько в Кремле башен, но здесь играют все. России выгоден Лукашенко слабым. Сильный многовекторный Лукашенко невыгоден. Когда в 2010 году был введен полный набор западных санкций, Россия здесь играла на 80%, и чуть-чуть играл Китай с ЕС. Когда сняли санкции в 2015 году, мы решили сыграть во многовекторность. Сюда зашел Евросоюз, дали больше возможностей Китаю. Начались через зятя Трампа Джареда Кушнера, который является выходцем из Белоруссии, активные американские контакты. Появились американские лоббисты. Для такой маленькой страны столько игроков это очень много», – сказал Колтунов.

Он прогнозирует, что игра России в Белоруссии будет успешной, поскольку она имеет «полный контроль над социо-культурным кодом населения».