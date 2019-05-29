В Белоруссии инициировали выход страны из Союзного государства

29.05.2019, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Конопацкая и ее помощник Денис Тихоненко инициируют выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.

Соответствующую петицию они разместили в Интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За первые сутки она собрала меньше 500 подписей.

«Мы хотим проверить, на самом деле востребована ли эта инициатива у граждан. Или как на референдуме 1995 года 80% поддерживают интеграцию», – сказал Тихоненко в эфире оппозиционного телеканала «Белсат», который спонсируется Польшей и Великобританией.

Между тем политолог Павел Усов считает, что публикация петиции является элементом пиара депутата Конопацкой.

«Анна Конопацкая готовится к президентским выборам и ей нужно пустить волну в публичное пространство. В 2015 году тоже было так называемое движение за общенародный референдум. Тоже собирали подписи, где они сейчас, никто не знает. Это абсолютная фикция. Для того, чтобы что-то получилось, нужна политическая воля власти, а белорусская власть не собирается выходить из союзных соглашений. Выйти из него можно только по результатам референдума», – сказал Усов.

Он также не исключил версию о том, что Конопацкая согласовала свои действия с администрацией президента Белоруссии, чтобы таким образом как-то повлиять на руководство России. По мнению политолога, такая манипуляция не имеет шансов на успех, поскольку в Москве адекватно оценивают степень зависимости Минска.

«Есть мощная привязка к России не только экономическая, но и стратегическая. В ЕС мы экспортируем исключительно нефтепродукты, которые производим из российской нефти. 90% промышленной и сельскохозяйственной продукции идет на российский рынок. Не нужно забывать про кредиты. Самый важный показатель того, насколько мы зависимы, это атомная электростанция, которая строится за российские деньги российской компанией «Росатом», – заключил Усов.

Напомним, на референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали 83,3 % белорусов.