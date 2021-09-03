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03.09.2021 15:27 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Сюжет дня
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В Белоруссии «карту поляка» признают «элементом гибридной атаки»

Так называемая «карта поляка» будет частично запрещена в Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале...

Так называемая «карта поляка» будет частично запрещена в Белоруссии.

Об этом в своем телеграм-канале написал известный белорусский журналист Игорь Тур со ссылкой на инсайд в органах власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Инсайд: Карта поляка может быть официально признана элементом гибридной атаки.
По поводу оборота этого непонятного документа на территории Беларуси уже давно много вопросов. В кулуарах говорят, что прямо сейчас готовится решение, которое будет оформлено в ближайшие пару недель. Суть в частичном запрете Карты поляка на территории Беларуси. Но стоит и задача не ограничить в правах тех этнических поляков, кто правда – этнический поляк, а не получает Карту строго для бизнеса или ещё чего. Механизм реализации решения будет сложным и многоступенчатым», – написал Тур.

«Карта поляка» — документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера, вытекающих из закона о карте поляка, принятого парламентом Республики Польша 7 сентября 2007 года. До 2019 года выдавался только для граждан стран бывшего СССР.

За последние 10 лет 150 тысяч белорусов получили «карту поляка». Количество выданных рабочих виз в Польшу за последние годы выросло почти в 7 раз.

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