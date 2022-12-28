В Белоруссии хотят мира, но усиленно готовятся к войне

До наступления 2023 года остались считанные дни и, пожалуй, главный вопрос, который сейчас беспокоит жителей Белоруссии – это то, будет ли этот год мирным. Сейчас и Лукашенко, и белорусское Минобороны пытаются их убедить в том, что воевать не собираются.

С ними, в основном, согласны и большинство западных и часть украинских источников, включая разведки, которые сейчас особенно пристально наблюдают за нашим регионом. Несмотря на создание совместной белорусско-российской группировки, сосредоточения достаточных для наступления сил вдоль границы с Украиной – они не видят.

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Однако тревожность в обществе нарастает. Риторика белорусского руководства никаких гарантий дать не может. Глупо было бы ожидать от Лукашенко того, чтобы он заранее рассказал о планах присоединения к российской спецоперации. Он не является клиническим идиотом, чтобы делиться с противником подобной информацией, а в войне фактор внезапности порой бывает решающим.

Если говорить о военной стратегии, открытие второго фронта выглядит логичным. Если удастся надежно перерезать пути поставок западного вооружения, ход кампании на востоке Украины будет предрешен – ВСУ просто нечем будет воевать. Поэтому я не удивлюсь, если в новом году будет новое наступление с белорусской территории. И я не сомневаюсь, что на встречах белорусского и российского президентов, которые сейчас происходят с пугающей частотой, такая возможность обсуждается.

Еще одна возможная угроза – вооруженные провокации со стороны Украины и базирующихся там белорусских боевиков. Имеющегося полка имени Калиновского и других, более мелких, формирований там показалось мало – и на днях было объявлено о создании целого Белорусского добровольческого корпуса. Намерений вернуться в Белоруссию и наводить там свои порядки по украинскому образцу они не скрывают, а в Щеневмерлой уже начали говорить о захвате Бреста, формировании там правительства во главе с Тихановской и создании плацдарма для броска на Минск.

Брест им, разумеется, не по зубам. Это довольно крупный и очень хорошо укрепленный город. Однако захват одного из райцентров – вполне вероятный сценарий, который уже озвучивался белорусскими спецслужбами. И этот сценарий может оказаться полноценным casus belli, который подтолкнет белорусские власти к военному ответу Украине. Что касается терактов и диверсий в Белоруссии – они очень вероятны. Не зря западные спецслужбы сейчас вкладывают такие усилия в обучение белорусских боевиков в Польше, их закалку в боевых условиях на Украине и формирование террористического подполья в самой Белоруссии.

Спокойным наступающий год в Белоруссии точно не будет, и руководство республики осознает угрозы и готовится на них реагировать. Превентивной реакцией на угрозу терроризма стали суровые сроки для железнодорожных диверсантов, которые весной развернули настоящую «рельсовую войну», пытаясь воспрепятствовать продвижению российских эшелонов на Украину. Сегодня трое таких диверсантов из Светлогорска Гомельской области получили от 21 до 23 лет лишения свободы. Больше в этом году дали только Николаю Автуховичу, которого тоже за терроризм посадили на 25 лет. Но это – не предел. Недавно Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на совершение теракта. И не приходится сомневаться, что если терроризм вновь станет массовым явлением, она будет применяться.

То, что Лукашенко всерьез относится к угрозе захвата городов экстремистами, подтверждается и тем, что он ввел смертную казнь за государственную измену, совершенную чиновниками и силовиками. Теперь даже те из них, кто недолюбливает власть, трижды подумают, прежде, чем перейти на сторону мятежников.

Перерастет ли напряженность в полноценный военный конфликт и будет ли открыт новый фронт на западе Украины, сказать я не могу. Но совершенно очевидно, что подготовка к этому идет полным ходом. Весь 2022 год в белорусских силовых структурах проходят постоянные учения и проверки боеготовности. Сейчас заканчивается переполошившая мужское населения республики беспрецедентная сверка списочного состава военнообязанных. За неполные два месяца военкоматы посетили 85 процентов от их числа. Прямо сегодня было объявлено о том, что Минская комендатура приступила к мероприятиям по переводу с мирного на военное время.