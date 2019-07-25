В Белоруссии либеральные феминистки запретили сексуальную рекламу завода

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии распорядилось удалить из Интернета рекламный ролик могилевского завода «Белмаш».

В ролике, размещенном на youtube, девушки в одних купальниках работают у станков под песню «Satisfaction».

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Руководство завода пояснило, что в начале июня из-за аномальной жары сотрудницы компании попросили обновить правила дресс-кода. Администрация пошла на встречу и разрешила носить облегченную форму одежды, если температура превышает +27°C.

Спустя неделю на сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой группа неизвестных граждан назвала ролик неэтичным.

Однако аргументация жалобщиков оказалась не традиционно-консервативной, как можно было бы ожидать, а либерально-феминистской.

«В данной рекламе использована, по нашему мнению, сексуальная объективизация женщины – низведение её до сексуального объекта. Есть прямая связь между сексуальной объективацией и сексуальным насилием. Если в обществе нормализовано отношение к женщине как к объекту, очевидно, что у объекта нет права на отказ и своё мнение.

Сексуализация образа уместна, на наш взгляд, в рекламе секс-шопа, но не станков, еды, Интернета, недвижимости», – говорилось в петиции.

Авторы петиции, которую подписали 109 человек, требовали привлечь к ответственности распространившие эту рекламу СМИ, наказать завод за оскорбление женщин и запретить бизнесу подобную рекламу.

Министерство сочло эти требования справедливыми и предписало заводу прекратить распространять ролик, а всем белорусским электронным СМИ удалить его.