В Белоруссии могут вынести первый смертный приговор классическому змагару

В Белоруссии продолжается громкий судебный процесс по делу «группы Автуховича». Это, пожалуй, первый политический процесс, по итогу которого вполне вероятен расстрельный приговор главному фигуранту.

Автухович известен в белорусской политике давно и всегда отличался уникальной отмороженностью, отсидев уже два срока в статусе политзаключенного.

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Пройдя через Афганистан, он остался в армии до 1993 года, однако в большие чины не вышел и вернулся в родной Волковыск таксовать. Вскоре сколотил небольшую таксистскую фирму, но бизнес не задался. В 2005 году он получил свой первый срок за неуплату налогов и лжепредпринимательство.

Поскольку к тому времени он конфликтовал с местными властями и был связан с оппозицией, неудачливого предпринимателя признали «узником совести». Вскоре после освобождения он снова оказался на нарах. Прокурор обвинял его в подготовке покушения на губернатора Гродненской области и заместителя министра по налогам и сборам, а также поджоге дома начальника волковысской милиции.

Основную часть обвинений с него тогда сняли, и сел он не за терроризм, а за незаконное хранение оружия. Дали 5 лет и 2 месяца. После отсидки он покинул Белоруссию и вновь был задержан в декабре 2020 года.

О задержании группы Автуховича объявил сам Лукашенко, заявив, что они тоннами везли оружие через Украину. Силовики, причастные к раскрытию и задержанию экстремистской группы, были представлены к государственным наградам. В феврале 2021 года на государственном телеканале ОНТ вышло расследование «Тротил протеста», где авторы сюжета рассказали о том, что Автухович ездил на Украину для закупки оружия, а также он сам и члены его группы поджигали автомобили силовиков и готовили теракты со взрывами и убийствами.

Всего по делу Автуховича проходит 12 обвиняемых, а самому ему предъявлено обвинение по 12 статьям, одна из которых допускает высшую меру наказания.

Разумеется, и украинская сторона и белорусская оппозиция принялись все отрицать и представлять Автуховича невинной жертвой режима. Однако даже открытая активность самого Автуховича в период между второй отсидкой и новым задержанием показывает, что террористические замашки у него есть.

В мае-июне 2019 года он опубликовал несколько постов в фейсбуке в которых дал Лукашенко месяц на добровольный уход из власти, пообещав в противном случае запустить «механизм восстановления справедливости». Еще один ультиматум он предъявил силовикам и, наконец, объявил о создании «народного трибунала», пообещав «решать проблему вседозволенности власти самостоятельно, с помощью профессионалов очень высокого уровня».

Тогда мало кто воспринял угрозы Автуховича всерьез. Скорее, как стремление подзабытого активиста вернуться в активную политику и заработать на этом деньжат – номер счета в одном из литовских банков несостоявшийся революционер тогда тоже не забыл указать. Месяц прошел, Автухович, не реализовав ни одной из своих угроз, снова ушел в туман, чтобы выйти из него после событий 2020 года, решив, что его время пришло.

Сейчас незадачливый террорист сидит в клетке на скамье подсудимых и дает интересные показания. Из них выходит, что невинной овечкой его представить будет проблематично. Еще в середине июля 2020-го «соратники из-за границы» сообщили Автуховичу о том, что появился спонсор, готовый поддержать его. Контакт со спонсором был установлен на Украине в конце августа-начале сентября.

Кто был этим спонсором – неизвестно, однако две фамилии тех, кто помогал ему на Украине, известны хорошо – это белорусский наемник, воевавший в нацбате «Донбасс» Дмитрий Полойко и совсем уж знаменитый комбат этого бесславного «батальона» Семен Семенченко. Как выяснилось, несмотря на оправдания украинских пограничников, оружие группировка Автуховича через границу тоже переправляла. Шла речь и об обучении боевиков из Белоруссии.

Сам Автухович, разумеется, отрицает, что был связан с украинскими спецслужбами. Однако веры таким словам нет. Вряд ли такие вещи, как вербовка террористов и лагеря по подготовке боевиков могли осуществляться без ведома и согласия СБУ.

Таким образом, из показаний Автуховича видно, что украинские спецслужбы вербовали террористов в Белоруссии еще в июле 2020 года, когда Лукашенко еще искал вагнеровцев по лесам и готовился к новому витку многовекторности.