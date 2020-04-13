13.04.2020, Москва, Елена Острякова
В Белоруссии начали играть в футбол для манекенов
Несколько десятков манекенов и картонных фигур было размещено на трибуне стадиона в Бресте во время очередного матча белорусского национального чемпионата по футболу.
Об этом сообщает «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Белорусские футбольные болельщики стали опасаться ходить на стадион, хотя национальный чемпионат до сих пор не отменен. Последний матч в Бресте собрал всего 1100 человек», – говорится в репортаже.
Белоруссия лидирует по темпам роста числа зараженных коронавирусом в мире.
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