В Белоруссии начали играть в футбол для манекенов

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Несколько десятков манекенов и картонных фигур было размещено на трибуне стадиона в Бресте во время очередного матча белорусского национального чемпионата по футболу.

Об этом сообщает «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусские футбольные болельщики стали опасаться ходить на стадион, хотя национальный чемпионат до сих пор не отменен. Последний матч в Бресте собрал всего 1100 человек», – говорится в репортаже.

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