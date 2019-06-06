В Белоруссии начали коверкать русские имена
Ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева выложила а своем телеграм-канале фото аккредитационной карты, которую ей выдали в Минске. Там ее имя написано как «Скабеява Вольга».
«Так меня еще никто не называл», – написала телеведущая.
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На пост Скабеевой бурно отреагировал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
«Руссопропагандонша Ольга Скабеева возмутилась, что ее имя записали на белорусском: «Так меня еще никто не называл». Неправда: ее еще и не так называли, особенно в Украине», – написал Голобуцкий в своем телеграм-канале.
Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, на Украине вступило в силу новое правописание украинского языка, согласно которому изменяется написание русских фамилий.
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