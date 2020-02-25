В Белоруссии начались митинги из-за повышения цен на бензин

25.02.2020, Москва, Елена Острякова

Митинг против повышения цен на топливо прошел сегодня в Минске перед зданием государственного концерна «Белнефтехим».

Несанкционировнное мероприятие инициировал блогер Владимир Цыганович, выступающий под ником MozgON.

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Под «Белнефтехимом» собралось порядка сотни человек. К ним вышел заместитель председателя концерна Владимир Сизов. Однако он говорил очень тихо, а усилительной аппаратуры у митингующих не было, поэтому диалога не получилось.

Но Цыганович не намерен останавливаться. Он инициирует народный аудит «Белнефтехима».

«Потребность Белоруссии в нефти – 7-8 млн тонн в год. Собственная добыча – 1,6 млн. То есть, на два три месяца своей нефти должно хватить. Почему мы ее продаем, а потом стоим на коленях?» – сказал Цыганович, обвиняя власти в том, что, не договорившись о льготных условиях поставок с Россией, они не стремились ограничить экспорт.

За последнее время в Белоруссии цена на нефть уже повышалась 8 раз – на 1 копейку.