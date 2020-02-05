В Белоруссии начались перебои с бензином

05.02.2020, Москва, Елена Острякова

Несколько региональных заправок российского «Лукойла» в Белоруссии ввели лимиты на покупку топлива.

Об этом сообщает оппозиционное белорусское информагентство TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. На АЗС объясняют это нехваткой топлива.

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

Концерн «Белнефтехим» опроверг информацию о дефиците, заявив, что белорусские НПЗ заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом.

«Продукция даже идет на экспорт. Говорить о том, что у нас дефицит, – это больше провокация с целью посеять ажиотажный спрос и посеять панику, чем какая-то попытка позаботиться о потребителях», – отметили в пресс-службе концерна.

В январе глава “Лукойла” Вагит Алекперов заявил, что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях. Он также сообщил что “Лукойл” уже перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Белоруссии после того, как она отказалась от покупки российской нефти.

В январе нефть в Белоруссию поставляли только компании бизнес-партнера Александра Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева. Они поставили 750 тыс тонн углеводородов, которой хватила на неполную загрузку двух НПЗ. Ожидается, что к концу недели этот объем будет переработан.

Александр Лукашенко заявлял, что теперь Белоруссия будет потреблять только 30-40% от прошлых объемов российской нефти. Однако альтернативно удалось закупить пока 80 тыс тонн нефти в Норвегию. Это обошлось на 130 долларов дороже за тонну.