В Белоруссии начались столкновения с милицией

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Столкновения с милицией произошли сегодня в белорусском городе Гродно, где проходил сбор подписей за Светлану Тихановскую, которая собирается стать кандидатом в президенты.

Светлана подала заявку в ЦИК после того, как это не смог сделать ее муж, известный прозападный блогер Сергей. Он отбывал административный срок за участие в несанкционированных митингах против интеграции России и Белоруссии.

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Сейчас Тихановского выпустили, и он принимает активное участие в легальных пикетах по сбору подписей. На встречу с ним приходит много людей. Многие приносят домашние тапки, потому что блогер запустил слоган «Стоп таракан», намекая на президента Лукашенко и его усы.

В Гродно к Тихановскому с настойчивыми вопросами стала обращаться пожилая женщина, которая не является его сторонницей. Блогер от не всячески отстранялся. Женщина заявила, что он ее толкает. Вмешалась милиция. Это возмутило сторонников Тихановского. Произошла потасовка, в результате которой один из правоохранителей оказался лежащим на земле.

Тихановского задержали. Он оказывал сопротивление. Собравшиеся скандировали «Позор», а потом попытались блокировать милицейские машины.

Потом они отправились к отделению милиции. Однако организаторы сбора подписей через соцсети попросили их разойтись до 22.00, чтобы Тихановскую не сняли с выборов.

Примечательно, что за несколько часов до этого, выступа на Минском тракторном заводе (МТЗ) Александр Лукашенко спрогнозировал такую ситуацию.

«Мужики кипиш подняли, Где-то кто-то ходит, кричит. Рисковые люди. Я бы на их месте с милицией поаккуратней был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность – ответит. Мне уже нелегко сдерживать их, потому что нарываются на провокацию. Провокация – это лучшая реклама. Они это так понимают», – сказал Лукашенко.