В Белоруссии начались забастовки: Финал близок?

13.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Сочувствующие оппозиции белорусские СМИ сообщили о начале забастовки на целом ряде предприятий республики. В перечень попали Минский электротехнический завод, «БелАЗ», ГродноАзот, Гродножилстрой, Минский маргариновый завод и другие.

В подтверждение публикуются кадры стачек. «Со всей страны идут сообщения о забастовках с политическими требованиями. Это может быть финалом», – считает прозападный минский журналист Артем Шрайбман. Однако политолог Марат Баширов советует уточнять детали. «Численность работников «БелАЗа» – 11 тысяч человек. К заводоуправлению вышли 150-250. Детали важны», – поясняет эксперт.

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Впрочем, сопредседатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов не исключает перспективу «цепной реакции», когда рабочие предприятий будут останавливать производство друг за другом.

«Информация о массовых забастовках поступала еще вчера и даже позавчера. Но первые дни это были, скорее эпизодические случаи, которые часто опровергались, поэтому точной информации по забастовкам пока нет. Доверять всему, что идет в эфир, не стоит. МАЗ – это одно из ключевых предприятий республики, автогигант, от которого во многом зависит жизнь города Жодино. Судя по всему, начинается цепная реакция, сообщений о забастовках становится все больше.

Не знаю, как удастся устранить эту угрозу, здесь уже одним ОМОНом не отделаешься. Потенциально, если это выйдет за рамки локальных случаев и будет продолжаться долго, угроза достаточно серьезная.

Именно забастовка рабочих в 91-м году была самой крупной политической акцией в Белоруссии, которая привела к серьезным политическим изменениям. С тех пор белорусские власти, Лукашенко в том числе, таких выступлений очень боятся», – отметил Агафонов.

Российский политический обозреватель Юрий Баранчик подчеркнул, что стачки угрожают крахом белорусской экономики, и единственный выход из ситуации – это запуск диалога между сторонниками и противниками Лукашенко.

«Начали выходить на забастовки рабочие крупных белорусских предприятий, таких, как «БелАз», «МАЗ» начинает протесты, «Гродно Азот». Эта ситуация очень болезненно обойдется власти. Ей необходимо вместо террора вступать в диалог с обществом.

Уже сейчас появилась информация о том, что может быть заблокирована белорусская банковская система, потому что предприятия перестают работать, не происходит проведение платежей, валюта в республику не поступает, если предприятия остановятся. Поэтому последствия будут очень тяжелыми для экономики страны».

А политолог Ростислав Ищенко призвал выдержать паузу и не доверять противоречивой информации из Белоруссии. По его мнению, в случае, если же предприятия и правда будут остановлены, это станет плохим сигналом для власти:

«Я пока не знаю, насколько это серьезные забастовки. Идут противоречивые сообщения с одной стороны, что бастуют все предприятия, с другой – что вообще не бастуют, там только часть рабочих пыталась бастовать, но их же товарищи остановили. Поэтому я считаю, что нужно подождать и получить более полную информацию. Если это реально забастовки, конечно, это очень плохой знак».