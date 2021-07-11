В Белоруссии начинается новый виток насилия – теракты и покушения на политиков

11.07.2021, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии произошло покушение на председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича. Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью! Первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал! Два «коктейля» не сработало. Я неоднократно получаю угрозы с августа прошлого года. Я прекрасно понимаю, что связано это с моей политической позицией, которую я никогда не поменяю. Но дойти до того, чтобы ночью, как крысы, пролазить в дом и пытаться запугать моих маленьких детей, это просто страшно. Я лидер партии, и меня забросали «коктейлями Молотова» за мою политическую позицию. Получается, говорить, что я думаю, нельзя?» – написал Гайдукевич.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что покушение готовилось на тележурналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка, известного своими резкими высказываниями в адрес белорусской оппозиции. Его якобы хотели похитить и заставить самому себе отрезать язык. Преступники были пойманы «на живца» при содействии самого Азаренка.

Политолог Алексей Дзермант считает, что опасность покушения угрожает и другим политикам, журналистам и экспертам, поддерживающим власти.

«Друзья, сейчас непросто время – наши враги организуют атаки физические и информационные на настоящих патриотов среди депутатов, политиков, журналистов и экспертов. Они хотят нас запугать и внести раскол. Не верьте тем, кто этим занимается, это продажные провокаторы и мошенники, которым выгодно нас разделить и поссорить», – написал он.

С ним согласен его коллега Александр Шпаковский.

«Это происходит от бессилия. Весь их план рейдерского захвата Беларуси с треском провалился. При этом подобные инциденты, увы, будут. Заводилы, которые находятся за рубежом, используют принцип бесконтактной вербовки по образцу исламских террористов. То есть, расчет на экзальтированных легко возбудимых useful idiots, которые после совершения преступления обычно отправляются в расход. К счастью, в силу слабой подготовки подобные “инициативники” часто не в состоянии довести до конца свой бандитский умысел. Полагаю, в будущем ещё будут случаи, когда “змагар” лепил взрывчатку по инструкциям из интернета и взорвался сам», – прогнозирует эксперт.

Председатель Союза журналистов Андре Кривошеев опасается, что террор оппозиции вызовет ответную волну агрессии.

«Цель – запустить в Беларуси восходящую спираль насилия, взаимной ненависти, подозрений, агрессии. Когда в каждый автомобиль, дом, балкон с бчб-символикой в ответ полетят камни и «коктейли Молотова». К счастью, с нервами у белорусской власти всё в порядке. Уверен, что наши силовики в состоянии обеспечить правопорядок в стране», – написал Кривошеев.

Бежавший за рубеж белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что Гайдукевич «заслужил» покушение на себя.

«Это ещё один пример радикализации политического кризиса. Олег Сергеевич не предпринял действенных шагов к разрешению кризиса, а является прямым соучастником преступлений фашистского режима Лукашенко. Олег Сергеевич не осудил политические репрессии и убийства, а полностью перешёл на сторону фашистского подонка Лукашенко и его сына Виктора. Я осуждаю любые методы насилия, но товарищу Гайдукевичу нечего возмущаться. Это Гражданская война, и Олег Сергеевич один из ее главных разжигателей», – написал Болкунец.

Радикальная белорусская политэмигрантка Ольга Карач назвала фейком покушение на Азаренка, зато заявила, что оппозиция имеет отношение к другому теракту, о котором упомянул Лукашенко – взрыву вышки на российском военном объекте узле связи ВМФ в Вилейке. И, если, по словам президента, теракт был предотвращен, Карач утверждает, что вышка была взорвана.

«Вышка действительно была взорвана 27 июня 2021 года. Это был очень четкий сигнал Владимиру Путину: если ты не прекратишь упорствовать в поддержке Александра Лукашенко, твои военные объекты начнут исчезать», – сказала Карач во время стрим-трансляции в своем блоге.

Ранее она взяла ответственность за пожар на крупнейшей белорусской электростанции, в результате которого без света и воды остались несколько районов Белоруссии. Оппозиционерка также заявила, что лично знакома с Денисом Хофманом – гражданином ФРГ по кличке Дис, который, по данным белорусских правоохранителей, вербует исполнителей терактов через деструктивные чаты.