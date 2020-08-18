В Белоруссии начинается раскол по линии Россия-Запад

18.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Штабисты Александра Лукашенко для спасения Батьки приняли решение о запуске в массы темы идеологического противостояния между сторонниками союза с РФ и ухода Белоруссии на Запад.

Лукашенко, еще недавно сам публично предъявлявший претензии Москве и заигрывавший то с США, то с бандеровской Украиной, теперь принялся ругать оппозицию за радикальный план разрыва с РФ в угоду Западу.

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На состоявшемся сегодня совещании Совбеза Лукашенко озвучил перед телекамерами русофобские пункты программы оппозиционного штаба. При этом он дал поручение подготовить информацию о последствиях подобных шагов, чтобы затем разъяснить их гражданам страны.

«Например, «выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, они – неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз был создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия», – процитировал Лукашенко. – Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос… «Ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией» – то есть, устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями…. «Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры». Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным! Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать!».

Также Лукашенко отметил, что оппозиционеры предлагаю Белоруссии выйти из ОДКБ и закрыть все российские военные объекты – узел связи в Вилейке и радиолокационную станции под Барановичами, на ее территории.

« Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? – задал риторический вопрос «Батька» ранее выступивший против российской авиабазы на территории своей страны. – Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату… Выход из ОДКБ… Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года».

Отметил Лукашенко и пункты оппозиционного плана по насаждению белорусской мовы и изживанию русского языка (чем сам с успехом занимался в последние годы).

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было, – заявил белорусский президент. – Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке».

Таким образом, можно сделать вывод, что Лукашенко, почуяв опасность после небывало масштабных выступлений оппозиции, вновь пытается заручиться симпатиями пророссийской части населения Белоруссии, которая с его же помощью в свое время была задавлена и пассивна.

На этом фоне весьма показательно выглядят последние заявления пролукашенковских аналитиков, которые ранее оправдывали «многовекторность» Батьки.

«Уже оформляются два лагеря, один из которых за союз с Россией, против изменения государственной символики и закона о языках, а другой занимает совершенно противоположные позиции, – написал в своем профиле в фейсбук политолог Александр Шпаковский. – Видит Бог, я лично как мог пытался не допустить этой поляризации общества и превращения Беларуси в очередное поле для борьбы сильных мира сего, но логика исторических процессов оказалась сильнее наших желаний. В такой ситуации естественно, что мои симпатии будут на стороне сил, выступающих за белорусско-российскую интеграцию, государственный статус русского языка и нынешние государственные символы».

Надо отметить, что нынешними постсоветскими белорусскими флагами пестрели сегодня площади в Могилеве и Гомеле – некогда русских территориях, щедро переданных большевиками советской Белоруссии для укрупнения. Но помимо их можно было видеть и флаги цветов георгиевской ленты, против которой еще недавно резко выступал Лукашенко, из-за чего на 9 мая в стране чиновники, как правило, надевали ленточку цветов нынешнего белорусского флага, а также находили поводы для препятствий по проведению Бессмертного полка.

При этом нужно все равно отметить, что на пролукашенковских акциях доминировали люди среднего и старшего возрастов, молодежи было откровенно мало. И после их завершения оппозиционные ресурсы разразились открыто русофобскими текстами, хотя ранее уверяли, будто у Белмайдана нет никакой антироссийской подоплеки.