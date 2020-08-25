В Белоруссии начинается запуск украинского сценария церковного раскола

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Константинопольский Патриархат вынашивает планы повторения в Белоруссии украинского сценария по признанию раскольничьей православной псевдо-церкви.

Об этом на youtube-канале «Козацький» заявил украинский политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насельник Никольского монастыря в Гомеле архимандрит Савва Мажуко считает, что Константинопольский Патриархат готовит в Белоруссии церковный раскол, создав там автокефалию или экзархат Константинопольского Патриархата.

Учитывая, что именно Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал создание ПЦУ и принял ее под свое крыло, такие опасения выглядят отнюдь не беспочвенными», – сказал Богатырев.

По его словам, задача создать к 2030 году «белорусскую православную церковь» как национальную альтернативу экзархату Русской Православной Церкви» присутствует в программе бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Кроме того политолог считает, что греко- и римо-католические священники в Белоруссии активно взаимодействуют с протестующими, «разжигают нетерпимость в обществе и ненависть к властям, а подчас берут на себя роль локальных лидеров».

При этом, по его мнению, представители БПЦ «проявляют мудрость и призывают воздерживаться от насилия, не вмешиваясь в политику».

«Чувствуете разницу между обвешивающимися символикой протеста и призывающими к бунтам католическими священниками, с одной стороны, и молящимися о всех пострадавших и сострадающей им Белорусской Православной Церковью. На мой взгляд, это красноречиво демонстрирует, какая конфессия в Белоруссии по-настоящему стремится к сохранению мира и спокойствия, окормляя всех своих прихожан, независимо от их политических убеждений, а какая возомнила себя политической партией», – сказал Богатырев.