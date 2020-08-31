31.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

В Белоруссии начинают подниматься пророссийские силы


С 2008 года в Белоруссии стала формироваться ситуация антагонизма с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил пытавшийся стать кандидатом в президенты руководитель и организатор Северного делового форума «Левадия» Игорь Иванов, отвечая на вопрос, почему в стране так мало пророссийских сил и почему их не видно на улицах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Потому что с 2008 года здесь стала формироваться ситуация антагонизма с Россией. Резкое обострение – где-то 5 лет назад, после событий в Крыму, а полное падение в русофобию, в антироссию – последние 1,5-2 года», – сказал Иванов.

«Жареный петух клюнул так сейчас, что мы – с Россией, звоним Путину, защищаем внешние границы. Я думаю, что переформатирование будет происходить невидимым образом для публики. Вероятно, будет какая-то работа с элитой. Но у меня твердое убеждение: вторую ошибку, как с Украиной, Россия не допустит», – считает собеседник издания.

По его мнению, нужна консолидация созидательных сил, выступающих в поддержку Союзного государства.

«Сейчас мы создаем инициативную группу – 15-20 тысяч человек. Это будет наша электоральная база людей, идейно заряженных на Союз с Россией. А дальше будем официально выступать за референдум о юридическом создании Союзного государства. Сейчас – самое время. Чтобы не было больше разных толкований, а то кто-то придет заново и скажет: нет, нам это не надо», – заявил Иванов.


Он убежден, что далеко не Белоруссия является целью Запада.

«Здесь нужен плацдарм: замыкается пояс напряженности по западной границе России – от Балтики до Черного моря. Где начнется уже совсем другая – Великая Русофобия», – резюмировал политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть