В Белоруссии начинают подниматься пророссийские силы

31.08.2020, Москва, Олег Кравцов

С 2008 года в Белоруссии стала формироваться ситуация антагонизма с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил пытавшийся стать кандидатом в президенты руководитель и организатор Северного делового форума «Левадия» Игорь Иванов, отвечая на вопрос, почему в стране так мало пророссийских сил и почему их не видно на улицах.

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«Потому что с 2008 года здесь стала формироваться ситуация антагонизма с Россией. Резкое обострение – где-то 5 лет назад, после событий в Крыму, а полное падение в русофобию, в антироссию – последние 1,5-2 года», – сказал Иванов.

«Жареный петух клюнул так сейчас, что мы – с Россией, звоним Путину, защищаем внешние границы. Я думаю, что переформатирование будет происходить невидимым образом для публики. Вероятно, будет какая-то работа с элитой. Но у меня твердое убеждение: вторую ошибку, как с Украиной, Россия не допустит», – считает собеседник издания.

По его мнению, нужна консолидация созидательных сил, выступающих в поддержку Союзного государства.

«Сейчас мы создаем инициативную группу – 15-20 тысяч человек. Это будет наша электоральная база людей, идейно заряженных на Союз с Россией. А дальше будем официально выступать за референдум о юридическом создании Союзного государства. Сейчас – самое время. Чтобы не было больше разных толкований, а то кто-то придет заново и скажет: нет, нам это не надо», – заявил Иванов.

Он убежден, что далеко не Белоруссия является целью Запада.

«Здесь нужен плацдарм: замыкается пояс напряженности по западной границе России – от Балтики до Черного моря. Где начнется уже совсем другая – Великая Русофобия», – резюмировал политик.