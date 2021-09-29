В Белоруссии наконец заблокировали сайт, глумившийся над ополченцами Донбасса

29.09.2021 12:27 (Мск), Москва, Елена Острякова

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту газеты «Комсомольская правда в Беларуси».

Поводом стала вчерашняя публикация, в которой оппозиционер, застреливший сотрудника КГБ представлен «хорошим человеком, боровшимся за правду».

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«Считаю также, что необходимо возбудить уголовное дело в отношении журналиста, подготовившего материал с оправданием террориста, а также выпускающего редактора, допустившего выход подобной публикации», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Александр Шпаковский. .

«Комсомольская правда в Беларуси» никогда не скрывала своих симпатий к белорусской оппозиции. Еще задолго да начала Беломайдана газета популяризировала националистов и издевалась над соотечественниками, воевавшими на Донбассе.

Тем временем стала известность личность убийцы сотрудника КГБ (он также был застрелен). Это 31-летний Андрей Зельцер, сотрудник американской ИТ-компании EPAM Systems. Его 40-летняя жена, снимавшая стрельбу супруга по правоохранителям, задержана, она подозревается в соучастии в убийстве. Зельцер – ровесник своей жертвы. Разглашается только имя силовика – Дмитрий и позывной – «Нирвана». В результате трагедии сиротами остались двое детей.

«Стоит обратить внимание на то, где он работал. EPAM Systems — американская ИТ-компания, основанная в 1993 году. Это производитель заказного программного обеспечения и резидент Белорусского парка высоких технологий. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены более чем в 30 странах мира. В том числе и у нас в России. Из интересного о ней: в 2018 году EPAM запустил InfoNgen™ 7.0 – аналитическую платформу с элементами машинного обучения для исследования информации и проведения конкурентного анализа данных из более чем 200 000 многоязычных веб-источников. Чистой воды экономический шпионаж на открытых источниках», – комментирует информацию российский политолог Марат Баширов.

Личность убийцы показательна. Если в начале Беломайдана под пули силовиков попадали участвовавшие в беспорядках бывшие уголовники, из которых сделать сакральных жертв было сложновато, то Зельцер – пресловутый айтишник, представитель социального слоя, который ввиду высоких зарплат и сотрудничества с западными фирмами, стал одной из главных движущих сил «белорусской революции». Оппозиционные СМИ изначально противопоставляли айтишников колхозникам, сотрудникам государственных промышленных предприятий и госслужащим, поддерживавшим Лукашенко. Трагедия обнажила классовый раскол белорусского общества.

Уже вчера вечером к зданию КГБ в Минске и памятникам чекистам в областных центрах люди понесли цветы и лампады. Польский телеканал «Белсат» оперативно деанонимизировал некоторых из них – активистов прогосударственных общественных организаций, еще больше растравляя раскол в обществе.

«Это многое изменит и в среде самих радикалов. Им давно нужна была хоть какая-то сакральная жертва. За неимением иных вариантов – жертву делают из убийцы сотрудника КГБ. Это, конечно, смело, но фатально. Те, кто такую сакрализацию не поддержал и отошёл в сторону, ещё имеют шанс на интеграцию в общество. Остальные – уходят в жёсткое противостояние с государством. Надеюсь, они это понимают. Вчера очень важный мост был сожжён, и те, кто на радикальном берегу, назад уже вернуться не смогут. И, кажется, увы – у них не остаётся иных вариантов, как ещё больше обострять. Не исключены новые инциденты и жертвы», – мрачно прогнозирует тележурналист Игорь Тур.

Оппозиционные СМИ действительно представляют Зельцера как жертву и строят разнообразные конспирологические версии, отличные от официальной. Лишь немногие змагары смогла увидеть в происшедшем серьезную опасность для общества.