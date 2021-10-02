В Белоруссии научились хитростью обходить цензуру YouTube

Продукцию государственного белорусского телевидения можно продвигать на YouTube, если сопровождать ее негативными заголовками.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил телеведущий Марат Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его собеседник телеведущий Игорь Тур подтвердил, что тоже вынужден подстраиваться под правила YouTube.

«Мы принимали решение создать RuTube канал по причине того, что с очень высокой вероятностью продукт с нашим мнением будет забанен. Просто потому, что YouTube сочтет, что его нужно удалить, как RT в Германии. Ты всегда живешь с осознанием того, что оппонирующая сторона на этих платформах может нажать на кнопку, и весь твой продукт пропадет. Ты вынужден подстраиваться под них, но работать там нужно. Это изначально враждебная территория, и мысли, которые транслируются оттуда, очень сильно влияют на наше общество», – сказал Тур.