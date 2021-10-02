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02.10.2021 00:46 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Цензура
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В Белоруссии научились хитростью обходить цензуру YouTube

Продукцию государственного белорусского телевидения можно продвигать на YouTube, если сопровождать ее негативными заголовками. Об...

Продукцию государственного белорусского телевидения можно продвигать на YouTube, если сопровождать ее негативными заголовками.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил телеведущий Марат Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подскажу один ход, который появился совершенно случайно. Мы назвали один материал на youtube-канале «Не довольны Лукашенко». Как только эта фраза появилась, моментально пошли просмотры. YouTube начал сам раскручивать это видео», – сказал Марков.

Его собеседник телеведущий Игорь Тур подтвердил, что тоже вынужден подстраиваться под правила YouTube.

«Мы принимали решение создать RuTube канал по причине того, что с очень высокой вероятностью продукт с нашим мнением будет забанен. Просто потому, что YouTube сочтет, что его нужно удалить, как RT в Германии. Ты всегда живешь с осознанием того, что оппонирующая сторона на этих платформах может нажать на кнопку, и весь твой продукт пропадет. Ты вынужден подстраиваться под них, но работать там нужно. Это изначально враждебная территория, и мысли, которые транслируются оттуда, очень сильно влияют на наше общество», – сказал Тур.

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