21.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Галичина, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В Белоруссии назвали «обычным расизмом» реакцию жителей Луцка на теракт


Теракт в Луцке еще раз продемонстрировал раскол в украинском обществе.

Об этом у себя в телеграм-канале написал белорусский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Политолог отреагировал на информацию о том, что жители Луцка считают террориста выходцем с Донбасса.

«Подтверждаю. Не раз видел ситуации, когда галичане отказывались помогать донецким даже в каких-то бытовых мелочах, полагая, что те для них чужие.

А еще вспоминаю одного киевского политолога, который в частной беседе сказал, что жителям Донбасса ничего не нужно, кроме водки, и что применение оружия против них вполне оправдано. Их нужно запугать и подчинить», – рассказал Дзермант.

Он считает, что подобный раскол присутствует во всех постсоветских обществах.


«Это же отношение к “совкам” и “ватникам” распространено среди либералов и националистов почти во всех постсоветских странах. По сути, это обычный расизм – последние считают себя по отношению к первым элитой и сверхлюдьми, что оправдывает для них и применение насилия», – делает вывод политолог.

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