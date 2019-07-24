В Белоруссии не станут сажать за Бандеру

24.07.2019, Минск, Иван Агафонов

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым были внесены очередные изменения в действующие Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправок было сделано достаточно много. Тут и усиление борьбы со спортивным допингом, и уменьшение нижнего порога наказания за незаконный оборот наркотиков. Кстати, большая часть прозападной оппозиции с упорством, достойным лучшего применения, последние пару лет добивалась либерализации антинаркотического законодательства, но эти поправки ее не устроили – мало.

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Однако, самыми резонансными, причем не только в самой Белоруссии, оказались поправки, вводящие ответственность за реабилитацию нацизма (до 5 лет тюрьмы) и использование, наряду с нацистской, символики и атрибутики экстремистских и террористических организаций (за это предусмотрен штраф).

Своевременность этих мер отрицать бессмысленно. После начала на Украине неонацистской вакханалии, эта зараза стала все активнее проникать и на белорусскую территорию. Перенимая от украинских «побратимов» идеологию борьбы с Русским миром, белорусские националисты, вслед за ними все чаще перенимают и симпатии к главным таким борцам – гитлеровским нацистам. И чем дальше – тем более угрожающие формы это принимает.

Причем предложения неонацистского «меню» в Белорусси есть на любой вкус. Для публики попроще продолжается нацистское переформатирование группировок околофутбольных хулиганов. Для публики чуть поинтеллигентнее – есть куча публицистов и историков в кавычках и без, которые с радостью расскажут про злых партизан, идейных полицаев и оккупантах, радевших за белорусскую культуру и мову. Даже бывший преподаватель БГУ и бывший же депутат белорусского парламента Павел Знавец разродился целой серией восторженных статей о нацистском гауляйтере Вильгельме Кубе. Понятно, что с этим нужно что-то делать и срочно.

Однако, во всяком случае, пока, ни в эйфорию ни в панику (это в зависимости от политической ориентации) впадать не стоит. Как и пользоваться разного рода слухами и фейками вроде того, который вчера распространили некоторые, сначала украинские, а затем российские ресурсы.

С удивлением прочитал, что, оказывается, теперь до 5 лет будут давать за использование красно-черного флага УПА, эмблемы батальона «Азов», портретов Бандеры и Шухевича, а также всех свастик и рун нацистов и их союзников. Может, это было бы и неплохо. В конце концов, все мы видели, к чему приводит излишняя толерантность к бандеровщине и нацизму, однако на самом деле все не так.

Во-первых, автор фейка перепутал УК и КоАП. Все эти символы и атрибуты относятся к сфере деятельности административного права и наказанием за их использование может быть административный штраф. Причем именно может быть. А может и не быть. Дело в том, что полноценный список экстремистских и террористических организаций в белорусском праве отсутствует. Соответственно, любое наказание за использование их символики в Белоруссии сейчас было бы юридически необоснованным. Список еще только предстоит утвердить и нет никаких гарантий, что в нем окажутся УПА или «Азов».

С реабилитацией нацизма все более понятно. Новая редакция Уголовного кодекса дает четкое определение терминов «нацизм», «реабилитация нацизма» и «нацистская символика». И есть немалое количество деятелей и , которые давно напрашиваются на эту статью.

Однако, есть закон, а есть правоприменительная практика. И с ней все не так просто. Статья 130 УК, по которой раньше наказывали за разжигание межнациональной, межрелигиозной и расовой вражды и розни, а теперь еще и за реабилитацию нацизма, применялась до сих пор не слишком охотно и, как правило, в отношении совсем уж маргинальных и асоциальных нациков-одиночек, балансировавших на грани между тюрьмой и психлечебницей.

Был в истории этой статьи и скандальный приговор трем пророссийским публицистам, сотрудничавшим с информационным агентством «Регнум». Вместе с тем, было немало обращений в компетентные органы с требованием привлечь к ответственности действительно опасных матерых националистов, открыто называющих русское и русскоязычное население «оккупантами», русский язык – «оккупационным», призывающих к физическим расправам с пророссийскими активистами. Все они, к сожалению, окончились ничем.