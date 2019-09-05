В Белоруссии не увидели разницы между Болтоном и Патрушевым

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась не понимает ажиотажа вокруг визита в Минск советника президента США Джона Болотона и последующих переговоров секретарей совбезов Польши, Украины и Белоруссии в Варшаве.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не пойму, почему такой ажиотаж. На следующей неделе сюда приезжает секретарь Совбеза России мой коллега Патрушев, и никакого ажиотажа нет. А тут прилетел советник президента США, и ажиотаж какой-то начинается. Это не совсем понятно», – отметил Зась.

Он полагает, что обе встречи это «нормальные шаги международного сотрудничества как с Западом, так и с Востоком, как с блоком НАТО, так и в рамках ОДКБ».

«Мы живем не оторвано от этого мира и не пытаемся от него стеной отгородиться. Мы должны сотрудничать с нашими соседями со всех сторон. Тем более, в вопросах безопасности. Человек приезжал, чтобы установить контакты, обсудить конкретные вопросы. Разговор был продолжен в Варшаве по инициативе наших партнеров. Полезный был диалог. Мы увидели заинтересованность наших партнеров», – сказал Зась.

Секретарь совбеза давал интервью после своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заявил, что «главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России».

Напомним, что встреча в Варшаве была с энтузиазмом встречена как прозападной белорусской оппозицией, так и антироссийской общественностью на Украине, которая окрестила переговоры созданием «новой Речи Посполитой».