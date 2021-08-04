В Белоруссии нет ничего опаснее клейма «пророссийский политик»

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские политики боятся заявлять о своих симпатиях к России.

Об этом youtube-каналу In time Ukraine заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии, несмотря на то, что общество, мягко говоря, пророссийское в целом по всем опросам, заявить о том, что я пророссийский политик, это страшно. Если этот ярлык на тебя повесят, все сразу считают, что ты марионетка Кремля, ты сюда пришел, чтобы устроить Донбасс. Была история с пророссийской бизнес-партией, которая создавалась зимой. Когда это всплыло, в течение дня все участники открестились от этого пророссийского лейбла: Мы – за суверенитет», – рассказал Шрайбман.

Он считает, что проблема Москвы в неумении использовать мягкую силу.

«Это большая проблема для Кремля: как строить ориентированную на себя силу, когда лишь небольшая часть общества готова воспринять и поддержать силу, которая позиционирует себя: мы за более тесный союз. Эти идеи непопулярны. Если посмотреть опросы, 70-75% за экономический союз. Как только ты начинаешь углублять: общая армия, общая валюта, конфедерация, – ты сразу получаешь, максимум, 20%. За единую валюту, по-моему, 30%. За слияние в одно государство меньше 10%. Поэтому все политики на этом поле должны быть очень аккуратны, они должны камуфлировать свою пророссийскость, прятать свои связи с Кремлем. Умеет ли Кремль так работать. Они деликатно играть не умеют. Они и держатся за Лукашенко, потому что не надеются на мягкую силу в пропихивании своих проектов», – утверждает Шрайбман.