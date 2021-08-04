Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Пропаганда, Россия, русофобия, Скандал
Просмотров:

В Белоруссии нет ничего опаснее клейма «пророссийский политик»

Белорусские политики боятся заявлять о своих симпатиях к России. Об этом youtube-каналу In time...

Белорусские политики боятся заявлять о своих симпатиях к России.

Об этом youtube-каналу In time Ukraine заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«В Белоруссии, несмотря на то, что общество, мягко говоря, пророссийское в целом по всем опросам, заявить о том, что я пророссийский политик, это страшно. Если этот ярлык на тебя повесят, все сразу считают, что ты марионетка Кремля, ты сюда пришел, чтобы устроить Донбасс.

Была история с пророссийской бизнес-партией, которая создавалась зимой. Когда это всплыло, в течение дня все участники открестились от этого пророссийского лейбла: Мы – за суверенитет», – рассказал Шрайбман.

Он считает, что проблема Москвы в неумении использовать мягкую силу.



«Это большая проблема для Кремля: как строить ориентированную на себя силу, когда лишь небольшая часть общества готова воспринять и поддержать силу, которая позиционирует себя: мы за более тесный союз. Эти идеи непопулярны. Если посмотреть опросы, 70-75% за экономический союз. Как только ты начинаешь углублять: общая армия, общая валюта, конфедерация, – ты сразу получаешь, максимум, 20%.

За единую валюту, по-моему, 30%. За слияние в одно государство меньше 10%. Поэтому все политики на этом поле должны быть очень аккуратны, они должны камуфлировать свою пророссийскость, прятать свои связи с Кремлем. Умеет ли Кремль так работать. Они деликатно играть не умеют. Они и держатся за Лукашенко, потому что не надеются на мягкую силу в пропихивании своих проектов», – утверждает Шрайбман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть