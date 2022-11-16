В Белоруссии новый самопровозглашенный президент

16.11.2022  12:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика


Самозванка Светлана Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии.

Об этом она написала в американской Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самозванка Светлана Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии. Об этом она написала в американской...

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«Я победила Лукашенко на всеобщих выборах 2020 года, прежде чем он украл власть с помощью КГБ, силовиков и Путина. Демократическая Беларусь стала бы катастрофой для плана Путина по вторжению в Украину. Запад должен перестать притворяться, что Лукашенко – президент. Он преступник, незаконно захвативший власть, и должен быть привлечен к ответственности. Я избранный президент Беларуси. Я борюсь за свою страну в изгнании», – написала Тихановская.

Ранее Тихановская отказывалась от проведения «инаугурации», которую ей предлагали беглые оппозиционеры, и «скромно» величала себя просто национальным лидером. В ее ТГ-канале поясняется неожиданная смена позиционирования «лидера».

«Сегодня Лукашенко осуществляет акт государственной измены, когда вопреки конституции Беларуси и в угоду интересам России делает Беларусь соагресором в войне против Украины. В таких условиях должен существовать институт, представляющий интересы белорусского народа. Светлана Тихановская — единственный представитель с мандатом от белорусского народа.

И именно она вместе с Объединенным переходным кабинетом взяла на себя ответственность за сохранение суверенитета Беларуси. В зарубежных поездках Светлану Тихановскую принимают как руководителя государства, хоть формально она на должность не заступила», – говорится в сообщении.

8 ноября в ПАСЕ объявили, что Белоруссию в этой организации будет представлять беглая оппозиция во главе с Тихановской. Такого игнорирования международных норм Совет Европы себе еще не позволял. Самопровозглашенный «президент» надеется, что примеру ПАСЕ посетуют и другие организации. Видимо это позволит ей привлечь на свое содержание более солидные западные гранты.

Но не только жажда наживы движет Тихановской. Ее позиции в среде беглой оппозиции вновь пошатнулись. Произошло сразу два скандала. Сначала змагарская пресса разоблачила как несостоятельный и мошеннический бизнес «министра экономики» в изгнании Татьяны Зарецкой. Она еще любила танцевать обнаженной у шеста и выкладывать фото в соцсетях. Под давлением общественности Зарецкой пришлось покинуть «кабинет».

Следом за этим главные редактор экстремистского ТГ-канала «Черная книга Беларуси» Янина Сазанович выступила с громким объявлением о том, что офис Тихановской сосватал ей в редакцию агента белорусского КГБ, который проработал там два года. На скандал отреагировали литовские спецслужбы, которые потребовали, чтобы все люди, сотрудничающие с «президентом Беларуси», подписали NDI – обязательство на русском и литовском языке не разглашать никакой информации и деятельности «кабинета» и «офиса» Тихановской.

Это вызвало бурю возмущения среди беглых змагаров. Они назвали NDI декларацией о добровольном политическом рабстве и обвинили во всем советника Тихановской Франака Вячерку, который организовывает ей многочисленные зарубежные поездки. Его давно подозревают в присвоении средств западных грантов. Предыдущий «бульбасрач» разыгрался в августе. Тогда, чтобы унять соратников, Тихановская учредила потешный «переходный кабинет». Однако затишье в эмиграционном болоте длилось недолго. Змагары требуют если не «импичмента» Тихановской, то «голову Франака на блюде».

Видимее экстренное самопровозглашение Светланы вызвано стремлением замять скандал.

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