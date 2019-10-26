В Белоруссии обеспокоены шашнями Зеленского с НАТО

26.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия должна обратить внимание на визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину, который планируется в конце октября.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, присутствие НАТО на Украине к миру не ведет. Если они что-то пытаются там делать, скорее всего, с другими целями. Мирное урегулирование предполагает участие миротворцев из третьих нейтральных стран. Но они могут использовать конфликт на Украине для эскалации, в качестве катализатора. Там сильная партия войны. Президент Зеленский, к сожалению, пока еще не в полной мере контролирует ситуацию в государстве. Поэтому надо внимательно следить за тем, что они там делают», – сказал Дзермант.

По его мнению, опасность исходит от всех соседей Белоруссии, кроме России.

«Я употребляю такую метафору, как «белорусский балкон», и не с очень позитивными коннотациями. То, что мы территориально выдаемся в западном направлении, и с трех сторон у нас не очень спокойные соседи, к сожалению», – сказал Дзермант.