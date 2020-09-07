07.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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В Белоруссии обкатывается сценарий принципиально новой информационной войны


Методы, которые задействованы в ходе нынешних антиправительственных протестов в Белоруссии, в будущем будут применены в других странах постсоветского пространства, включая Россию

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной на сайте еженедельника «Звезда», приходит политолог, профессор НИУ ВШЭ
Дмитрий Евстафьев.

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Он отмечает, что входе белорусских протестов продемонстрирован «резкий рывок в возможностях технологий дистанционного управления децентрализованным сетевизированным протестом».

«Белорусские протесты показательны не только практически полным отсутствием «полевого управления» и частичным выносом системы управления протестом за пределы национальной территории РБ. Конечно, наиболее эффективным такое управления было на этапе, когда противодействие власти на технологическом уровне было сравнительно слабым. Также очевидно снижение эффективности управления при попытках перевода протеста на модель «роя» (демонстрации в Минске 23.08), хотя в последнем случае этому способствовало активное противодействие со стороны властей», – пишет Евстафьев.

Он предполагает, что технологическая среда Белоруссии оказалась слишком специфичной, чтобы в ней полностью реализовать принцип дистанционного управления социальным действием.

«Но в иной технологической и социальной среде (например, в России) эти новые технологии могут оказаться существенно более эффективными, поскольку дают инструментарий для локализации протестов в наиболее важных точках», – предупреждает эксперт.


«В ходе кризиса Белоруссии мы столкнулись с попыткой апробации новых технологий управления социально-политическим протестом в условиях, когда задача прямой политической победы по ряду объективных и субъективных причин не ставилась и не могла ставиться», – добавляет автор.

Он считает, что эта модель продемонстрировала свою применимость и для других страна Евразии, где ставки Запада могут быть более высоки.

«Эта принципиальная применимость новой, существенно более деструктивной модели дестабилизации связана, в большей степени, с доминированием Запада и, прежде всего, США в технологиях цифрового информационного общества, но в не меньшей мере отражает и снятия США и Западом с себя последних политических ограничений в отношениях с другими странами», – резюмирует Евстафьев.

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