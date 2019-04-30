В Белоруссии обсуждают «зачистку пророссийского лобби»

30.04.2019, Москва, Елена Острякова

Оппозиционные белорусские СМИ сообщили об аресте заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. По некоторым оценкам, он входил в десятку влиятельнейших людей Беларуси и имел прямой доступ к Лукашенко.

КГБ Белоруссии пока не подтвердил ареста, который якобы состоялся неделю назад, однако можно предположить, что в случае подтверждения случившееся будет трактоваться как эпизод кампании по борьбе с коррупцией.

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«Всем любителям погадать на кофейной гуще, читателям российских телеграм-помоек, я рекомендую внимательно проштудировать еще раз Послание Президента.

Четко ведь прозвучало, что Президенту спецслужбы доложили материалы на 100 человек, было понятно, что в перспективе 1-3 недель начнутся задержания. Почему же теперь это кого-то удивляет?», – написал в «Фейсбуке» поддерживающий Александра Лукашенко политолог Александр Шпаковский.

В то же время телеграм-канал «Трыкатаж» утверждает, что высокопоставленные военные готовили заговор против президента страны.

«Разрабатывалось сразу несколько сценариев, от подготовки и поддержки реального соперника Лукашенко на выборах до его изоляции и физического устранения. Альтернативу действующему президенту заговорщики видели в его старшем сыне Викторе. Его считают «мотором» всей затеи. Однако именно он и «слил» в итоге информацию о заговоре», – пишет «Трыкотаж».

В свою очередь канал «Компромат Беларусь» делится с читателями слухами о том, что Втюрина якобы подозревают в передаче секретной государственной информации.

«Неформально намекают, что нехорошо было сливать разную информацию своими коллегам-россиянам из ФСБ и ФСО России, включая посла Бабича. Втюрин — один из самых преданных членов лукашенковской гвардии и один из немногих, к кому Лукашенко испытывал самое высокое доверие. Он даже входил в так называемый «ближний круг» и качал на руках маленького мальчика Колю», – пишет канал.

Одесский публицист Юрий Ткачев склонен увидеть в белорусских арестах проявление глобального кризиса на постсоветском пространстве.

«В Белоруссии арестованы бывший глава охраны Лукашенко Андрей Втюрин и глава «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Оба имели репутацию радикально пророссийских политиков. В антироссийской белорусской среде наблюдается некое приятное воодушевление. Евразийский проект в отдельно взятой Белоруссии вступает в свою критическую фазу», – высказывает Ткачев свое мнение в «Фейсбуке».

Примечательно, что член наблюдательного комитета Программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и Креативность» Овсеп Хуршудян приветствовал аресты в Белоруссии и увидел в них примету общей «демократизации» на постсоветском пространстве.

«Для меня однозначно то, что после Бархатной революции в Армении, в стране-члене клуба автократов, борьба с коррупцией стала трендом также и в странах- партнерах. Так как старые автократы чувствуют взрывоопасность оставления всего «так как есть». В свете революции в Армении нужно также рассматривать отставку Назарбаева в «самом расцвете сил», и даже – кардинальные перемены в Азербайджане – в сфере прав человека, где недавно были освобождены десятки политзаключенных», – написал Хуршудян в «Фейсбуке».