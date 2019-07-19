В Белоруссии объяснили дружбу с бандеровской Украиной

19.07.2019, Москва, Елена Острякова

Россия не должна беспокоиться по поводу контактов белорусского руководства с властями майданной Украины, поскольку они носят исключительно прагматический характер.

Об этом в интервью youtube-каналу «Союз блогеров Украины» заявил белорусский эксперт Алексей Дзермант.

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«Я не разделяю алармизма ряда российских экспертов, которые видят в этом какой-то поворот в сторону украинской власти. Якобы Беларусь стала дистанцироваться от России и разделять ценности новых украинских властей.

Это вполне рациональная государственная прагматика. Мы имеем серьезные экономические связи. Украина до сих пор является практически вторым торгово-экономическим партнером после России. Это серьезные деньги. Причем, Беларусь практически всегда имела положительное сальдо», – сказал Дзермант.

Кроме того, по его словам, выстраивая отношения с Украиной белорусские власти решают и вопрос безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы имеем почти тысячу километров границы. Учитывая, что криминогенная ситуация в Украине далека от идеальной, выстраивание отношений с властью — это приоритет государственной политики Беларуси. И до начала кризиса на Украине и во время его Беларусь очень активно проявляла себя на украинском направлении, пытаясь выстроить отношения с любым руководством Украины, понимая, что это неизбежно», – сказал Дзермант.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет в октябре в Житомире.

Таким образом, официальный Минск намерен крепить экономические связи с Украиной, против которого союзник – Москва – вводит экономические санкции за антироссийскую политику, продолжающуюся уже и при новом президенте.

В прошлом году Лукашенко также встречался с руководством Украины на форуме регионов, который открылся уже после известия о введении Россией первой волны санкций в отношении Киева.