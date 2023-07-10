В Белоруссии объявлен экстремистским ТГ-канал доцента ВШЭ Суздальцева

Елена Острякова .  
10.07.2023 19:17
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Соцсети, экстремизм


Телеграм-канал доцента Высшей школы экономики Андрея Суздальцева признан экстремистским в Белоруссии.

Об этом в своем тг-канале написал белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеграм-канал доцента Высшей школы экономики Андрея Суздальцева признан экстремистским в Белоруссии. Об этом в...

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«ТГ-канал провокатора Суздальцева признан экстремистским. Очень важное и своевременное решение. Суздальцев является персоной нон-грата в Беларуси. Был уличен ещё в далёком 2006 в связях с прозападной оппозицией. Был связкой между прозападной оппозицией и российскими либералами. Его ученик Болкунец в открытую присоединился к беглым и сейчас скрывается на Западе», – написал Петровский.

Его коллега Алексей Дзермант напомнил, что подписка на тг-каналы и чаты, которые признаны экстремистскими материалами, репосты оттуда – влечет административную ответственность по законодательству Белоруссии. За перепост предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, подписку – лишение свободы до семи лет.

В Белоруссии признаны экстремистскими около 500 каналов. Большинство из них модерируется в Польше и Литве. Андрей Суздальцев работал в Белоруссии с 1993 года по 2006 год. В эти годы он поддерживал российско-белорусскую интеграцию, но постепенно вступил в конфликт с президентом Александром Лукашенко. В марте 2006 года Суздальцев был лишен вида на жительство и депортирован в Россию. Ему на 5 лет был запрещен въезд в Белоруссию.

В решении о его депортации было указано, что Суздальцев представляет собой угрозу национальной безопасности. В своих статьях и соцсетях, он продолжает критиковать Лукашенко. В 2021 году Суздальцев заявил, что белорусские спецслужбы готовили на него покушение.

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