В Белоруссии оценили свой профит от интеграции с Россией

10.09.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Премьер-министры России и Белоруссии подписали сегодня в Минске совместное заявление о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В нем перечислены все 28 интеграционных программ, одобренных президентами двух стран, и перечислены цели, которые предполагается достигнуть в результате их реализации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас общая цель – добиться роста экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран, вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все. Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в промышленности, транспорте, энергетике и многих других областях», – сказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что товарооборот с Россией в первом полугодии увеличился на 35% и составил практически $18 млрд.

«По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 млрд долларов США, не считая те дополнительные возможности белорусского бизнеса на российском рынке, которые будут созданы в ходе реализации мероприятий союзных программ», – рассказал Головченко.

Россия и Белоруссия заявили, что договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

«Миллиард для Беларуси прямого эффекта от интеграционного пакета – это, нужно признать, не есть много. Долгосрочная стратегия, то есть косвенный эффект, даст совсем другие суммы. Там нулей будет больше, кажется. Вряд ли на два нуля, но на один – точно. Строго экономически и по-белорусски рационально – ничего не отдали, ничего не продали, а профит видится больше 10 млрд долларов. За эту сумму та генерация псевдополитиков от бизнеса, которая рвалась к власти в Беларуси в августе-2020, отдала бы “Нафтан”, “Гродно-Азот” и БЕЛАЗ, а назвали бы это “демократической работой на внешних рынках”, “приходом крупных инвесторов” и “взаимовыгодной сделкой с западным капиталом”. Короче, как в Украине было бы, а итог мы видим», – написал в своем телеграм-канале белорусский тележурналист Игорь Тур.