В Белоруссии останется только три партии. И главную уже создают

Белорусскую политическую систему в ближайшие месяцы ждут большие преобразования. 7 февраля в Минске прошло заседание оргкомитета по созданию партии «Белая Русь», а уже 18 марта должен пройти ее учредительный съезд.

С формальностями решили долго не тянуть и уже к концу весны планируется завершить формирование партии и ее структур. Основой для партии станет крупнейшее провластное общественное объединение с таким же названием, хотя раньше предполагалось, что она будет называться «Партией народного единства».

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Объединение «Белая Русь» было создано еще в 2007 году и чуть ли не сразу о нем заговорили как о будущей партии власти. По крайней мере, уже в 2010 году такие разговоры уже велись достаточно активно и с тех пор тему поднимали несколько раз, однако каждый раз преобразование тормозилось.

В самой «Белой Руси» говорили, что большинство членов такую реформу не одобряет, но в реальности имело значение мнение одного человека, а Лукашенко всегда с недоверием относился к партийным структурам и предпочитал руководить страной единолично, не оглядываясь на партийную номенклатуру. Наконец, предварительно поменяв конституцию и закон о политических партиях, он дал добро и процесс пошел.

Партии при Лукашенко всегда были на птичьих правах. Сейчас в республике 15 партий и с 2000 года, несмотря на многочисленные попытки, не было зарегистрировано ни одной новой. Несколько партий действуют неофициально без регистрации, но все равно большинство из них представляют собой скорее атавизмы 90-х, чем реальные политические силы.

«Белая Русь» не была партией, но по своему политическому весу намного превосходила все остальные белорусские партии вместе взятые. У нее около 200 тысяч членов, она представлена во всех городах и райцентрах, имеет первичные организации на сколько-нибудь крупных предприятиях, имеет 68 из 110 мест в Палате представителей белорусского парламента и, скорее всего, большинство в местных советах.

«Белая Русь», не будучи партией официально, подписывала соглашения о сотрудничестве с крупными партиями, включая «Единую Россию».

Скорее всего, в новую партию дополнительно укрепят кадрами из небольших существующих провластных партий. Подписанный недавно новый закон о партиях установил новый минимум численности. Раньше достаточно было иметь тысячу партийцев и это уже было проблемой для некоторых, теперь же требуется целых пять тысяч.

Реально столько людей есть у провластных коммунистов и либерал-демократов, занимающих примерно те же позиции, что и ЛДПР в России. Для руководства остальных партий возможность остаться в политике – вступить в «Белую Русь», перерегистрацию их партии не пройдут. Также шансов на успешную перерегистрацию нет ни у одной из оппозиционных партий.

Таким образом, после перерегистрации партий, которая начнется в ближайшее время и переформатирования «Белой Руси», в Белоруссии сложится совершенно новая партийная система. Из 15 партий останется, скорее всего, три – центристская «Белая Русь», левые коммунисты и правая ЛДПБ. Все три – абсолютно лояльны Лукашенко.

Маленькие провластные партии растворятся в «Белой Руси», а прозападная оппозиция попросту прекратит свою юридическое существование. Может, появятся и новые. Например, остаются свободными ниши для подчеркнуто пророссийской партии или для условных системных либералов, но сомнительно, что они смогут организоваться так быстро.

Зачем это делается и какую роль в белорусской политике будет занимать новая партия?

Председатель «Белой Руси» Олег Романов уже сказал, что у партии не будет классической идеологии. Она не будет либеральной, консервативной или социалистической. Она изначально создается для поддержки руководства страны и будет разделять «идеологию белорусской государственности».

О создании такой идеологии было объявлено еще лет 20 назад. Но она так и не была сформулирована как полноценная политическая идеология и сводится прежде всего к патриотизму и лояльности Лукашенко, причем между этими понятиями фактически ставится знак равенства. Поэтому эту партию нельзя сравнивать с КПСС, имевшую четкую и привлекательную идеологию, которая помогла партии просуществовать почти век и даже с «Единой Россией». Скорее тут напрашивается аналогия с казахстанским «Нур Отаном» времен Назарбаева.

Переформатирование партийной системы и создание партии власти должны стать финальной частью политической реформы, направленной на сохранение устойчивости системы. В 2020 году она устояла именно благодаря самому Лукашенко и его способности идти до конца любой ценой. Но что будет, если Лукашенко не станет?

Белорусская система власти была полностью завязана на одного человека и без него вполне могла пойти вразнос. Уроки были извлечены и решения приняты. Созданы сразу три резервных контура власти.

Первый – Совбез. Именно он теперь должен будет принять всю ее полноту в случае внезапной кончины главы государства.

Второй – Всебелорусское собрание – довольно странный орган, который, однако, наделен широкими полномочиями, включая импичмент президента, признание легитимности выборов или введение чрезвычайного и военного положения. Порядок формирования – такой, что случайных и неблагонадежных людей там точно не будет.

По идее, одной из задач ВНС будет решение проблем с преемниками и кризисов, подобных тому, что был в 2020 году. Создание правящей партии направлено на создание социальных лифтов для лояльных функционеров и формирование долгосрочной преемственности власти.

Лукашенко удалось не только удержать власть, но и заморозить политическую ситуацию в стране, изолировав оппозицию и создать механизмы для ее относительно безболезненного транзита. Это не значит, что он скоро отправится на покой.

В принципе, Лукашенко может оставаться на президентском посту до 2035 года, когда он будет глубоким 81-летним стариком и даже после этого пересесть в кресло главы Всебелорусского собрания, став влиятельным патриархом белорусской политики. Однако сейчас президенту уже под 70 и это – тот возраст, когда уже нужно думать о том, что останется после него. Собственно, этого он и не скрывает.

Удастся ли этот план и как долго просуществует новая политическая модель – увидим. В принципе, и в новой конституции есть противоречия, которые могут стать причиной нового противостояния. И партии без четкой идеологии, созданные лишь для обслуживания власти, как показал пример того же «Нур Отана», часто оказываются недолговечными. Но время на оттачивание и закрепление новой модели у Лукашенко, похоже, есть.