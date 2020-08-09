В Белоруссии отключили Youtube, Skype, почту

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Серьезные перебои с доступом к популярным интернет-ресурсам наблюдаются сегодня по всей Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщают не только оппозиционные СМИ и соцсети, которым выгодно нагнетать обстановку, но и российские, а также белорусские госСМИ.

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«В нашем офисе «Спутника» в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах. Так — по всей Белоруссии. Всех с днем выборов», – написала в своем телеграм-канале руководитель RТ Маргарита Симоньян.

В свою очередь государственное белорусское информагентство БелТА передает, что государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке.

Молдавский журналист Елена Левицкая-Пахомова сетует на то, что не может выйти на официальный сайт белорусской ЦИК.

«Хочется и не можется следить за выборами в Беларуси. Сайт ЦИКа все же не должен «лежать». В стране, где офис World of tanks», – написала Левицкая-Пахомова в своем телеграмм-канале.

Оппозиционные СМИ и соцсети публикуют инструкции о том, как пользоваться VPN. Разработчики популярного VPN-сервиса TunnelBear подарили всем белорусам 10 ГБ траффика «для поддержки демократии и свободного интернета».