В Белоруссии открыто орудует прослойка ярых «красно-зелёных» русофобов

Кто такие вомбаты? Если вы скажете, что такие австралийские животные, похожие на сумчатых хомяков, выросших до размеров крупной собаки, то будете, конечно, правы, но только отчасти. С некоторых пор в Белоруссии так называют пророссийских и провластных активистов, чьи взгляды не устраивают небольшую, но при этом злобную и гиперактивную группу провластных националистов.

Почему вомбаты? Я находил объяснение этому термину, но цитировать не буду – оно откровенно хамское и изобилует ненормативной лексикой (подобный инфогопницкий стиль вообще, к сожалению, стал популярен в Белоруссии и используется представителями всех сторон). Дело в другом? Вам подобный прием с расчеловечиванием политических оппонентов ничего не напоминает?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Лично у меня сразу возникает прямая аналогия с Украиной 2014 года, в которой все, кто был против майданного режима, объявлялись не людьми, а «колорадами», за которыми вообще не признавалось право на существование. Белорусские деятели, понятно, до такого еще не докатились, но тенденция налицо.

До сих пор я не придавал этому явлению особого значения. Ну, была какая-то мутная возня с участием нескольких публичных персонажей третьего-четвертого плана и сетки однотипных хамоватых и матерных микроканалов в Telegram. Число подписчиков самого раскрученного из них на момент написания статьи составляет 219 человек, у остальных аудитория измеряется десятками.

Периодически участники этой тусовки развлекались написанием доносов, на которые компетентным органам приходилось реагировать. Несмотря на то, что они любили прикрываться авторитетом белорусского государства, все это выглядело довольно убого и маргинально.

В 2017-20 годах примерно такой же тактики придерживались змагары. Они тоже собирались в своих чатах, выбирали жертв и устраивали их, говоря современным языком, хейтинг, буллинг и моббинг. Иногда и жалобы в госорганы писали, самому приходилось с этим сталкиваться. Змагары больше так не активничают – кто сидит, кто притих, кто разбежался и гадит уже из-за границы и по-другому, но нынешние провластные националисты переняли их повадки.

Может быть, потому что сами, по сути своей, являются теми же змагарами, но им или смелости не хватило в открытую заявить о своем змагарстве, или они просто успели вовремя переметнуться, обернуть бело-красно-белую сущность красно-зеленым флагом и начать громко кричать о том, какие они верные сторонники Лукашенко и какие враги суверенной Белоруссии те, кто им не нравится.

При этом повесточка у них процентов на 80 осталась все та же, змагарская. Типичный пример такого перебежчика – Илья с говорящей фамилией Бегун, который в 2020 году трудился на благо революции в штабе Цепкало, потом, как водится, сбежал, после чего вернулся и стал трудиться уже на белорусском телевидении на благо госпропаганды. Такой себе Протасевич на минималках.

Грешил не только он – есть, например, отметившиеся донатами на революцию, однако, это не мешает им сейчас устраивать травлю тех, кто в августе 2020 года был принципиально против попытки мятежа.

До 2020 года позиции националистического лобби в белорусской власти были сильны, но сейчас они терпят поражения и в кадровом, и в идеологическом отношении. Ушли или попали под зачистку некогда влиятельные персонажи, нет больше «праздников вышиванки», удалены из официального дискурса культы Костюшки и Калиновского, выброшены из книжных магазинов русофобские измышления псевдоисториков Тараса и Деружинского, и даже пресловутую латинку принято решение удалять с улиц или заменять на более читабельный английский транслит – там, где без этого не обойтись.

Однако системные националисты не сдаются без боя, и даже некоторые статусные их представители не брезгуют риторикой маргиналов. Вот, например, недавно в эфире телеканала ОНТ, его руководитель Марат Марков (на фото) в беседе с одиозным депутатом и историческим фантазером Игорем Марзалюком поддержал «вомбатский» дискурс, использовав токсичный и оскорбительный термин.

Лично я к самому факту существования провластных националистов отношусь достаточно индифферентно. Политика, особенно белорусская, это не ресторан, где приносят меню на двадцати страницах, и ты волен выбирать все, что душе угодно. Здесь выбор из двух сторон – либо ты поддерживаешь власть, либо тех, кто хочет устроить здесь режим по образцу украинского.

Поэтому я вполне допускаю, что среди националистов тоже могли оказаться умеренные и разумные люди, которые поняли, до чего смогут довести страну змагары, и поддержали Лукашенко. Но, если ты поддержал власть, то должен придерживаться определенных командных принципов. Если ты вместо противника бьешь по союзникам, то иначе, чем предательством это назвать сложно.

Осознавая это и не будучи абсолютным фанатом Лукашенко, я сейчас стараюсь воздерживаться от критики власти. В сложные времена нужно держаться вместе, а не устраивать разборки среди своих. Создатели «вомбатского» дискурса делают противоположное, их действия направлены на раскол уже среди лояльной власти части белорусского общества.

В чьих это интересах? Очень хочется надеяться, что все это – игра белорусских спецслужб, которым таким образом проще брать на карандаш русофобов и потенциальных предателей, примазавшихся к провластному движу. Если так – хочу пожелать им плодотворной работы. Если нет – еще и бдительности.