В Белоруссии отменили протестный марш, зато провели провластный автопрбег

03.10.2020, Москва, Елена Острякова

Традиционный субботний женский марш оппозиции сегодня впервые не состоялся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В принципе, мероприятие хиреет было видно уже в прошлую субботу. Женщин собралось мало, и только белорусский ОМОН, проводивший задержание участниц как-то спас положение.

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Дамы принимали красивые героические позы перед правоохранителями в полной амуниции – удалось сделать несколько удачных фоток, которые разошлись по сети.

Польская сеточка телеграм-каналов, координирующая белорусские протесты стала давать заднюю. Они предлагали женщинам протестовать в течение недели – просто ходить по городу с цветами, не собираясь в колонны.

«Возьми с собой один цветок и ходи с ним весь день. В магазин, на обед из офиса, по дороге домой. Высматривай по дороге таких же девушек и маши им своим цветком. Пусть вся страна расцветет!», – говорилось в инструкции.

Непонятно, что там со страной, но специализированные сайты и каналы расцвели фоточками.

Были и более экзотические инструкции – танцевать на улице и тайком расставлять в магазинах товары по цветам националистического красно-белого флага.

На сегодня был назначен цветочный демарш. Цветы нужно было еще и дарить прохожим с криком «Жива Беларусь».

В итоге американское «Радио Свобода» показало ролик с цветочницами, а государственные телеканалы в это же время сняли те же самые улицы вообще без женщин.

На фоне фиаско оппозиции очень даже масштабно смотрелся провластный автопробег «За единую Беларусь».

Полтысячи машин только на старте (в пути их стало больше) проехали от границы с Россией до границы с Евросоюзом.

В райцентрах автопробег встречали восторженные толпы с государственными красно-зелеными флагами. Часто звучала песня «Саша останется с нами». В финале участники посетили Брестскую крепость.

Государственное телевидение показало молодых участников акции, которые вполне убедительно ратовали за стабильность. О том, что мероприятие было вполне добровольным, свидетельствует тот факт, что оппозиционные СМИ предпочли его замолчать. Видимо фактов насильственного сгона бюджетников не нашлось.