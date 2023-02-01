В Белоруссии переименовали российский «Искандер» в «Александр» – в честь Лукашенко

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Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», переданного Россией.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для того чтобы управлять этим уникальным комплексом, белорусские военнослужащие прошли обучение в Российской Федерации. После завершения теоретического курса обучения была осуществлена их практическая подготовка на белорусских полигонах.

«Служить на “Искандере” — мечта каждого ракетчика. В линейке средств огневого поражения ракетных войск не хватало именно такого комплекса — способного выполнять задачи на дальность более 300 километров», – заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии полковник Руслан Чехов.

По его словам, в Белоруссии находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 километров.

Белорусский тележурналист Игорь Тур нашел изощренный способ похвалить за поставку российских ракет белорусского президента.

«Мы получили сильнейшее оружие стратегического сдерживания. Это замечательно. И – интересный факт: мужское имя Искандер, распространенное в мусульманских странах, является прототипом более известного именования Александр. Следовательно, можем говорить о том, что Александр теперь держит в страхе Европу и сдерживает агрессию НАТО», – написал Тур в своем ТГ-канале.

Белорусский политолог Алексей Дзермант, напоминает, что «Искандеры» могут быть оснащены ядерными ракетами, и поддерживает своего коллегу Александр Шпаковского в идее – разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

«Если ЯО, размещенное в Беларуси, будет иметь средства доставки, способные поразить Варшаву, Берлин, Париж и Лондон – это уже аргумент. С правом решения о его применении у белорусской стороны по согласованию с Россией. Париж обязательно. Он больше всех беспокоился о том, что Беларусь отказалась от безъядерного статуса, он ничего не сделал для реализации Минских соглашений и предотвращения этой войны, поставляет оружие Украине, так пусть теперь поживет под прицелом, может быть, это хоть как то отрезвит французов, немцев и других», – написал Дзермант.

В состав комплекса «Искандер» входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

В зоне боевых действий «Искандеры» способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие ОТРК, дивизионную артиллерию, корабли.