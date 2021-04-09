В Белоруссии почти не осталось желающих присоединения к России

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

После решения Крыма выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией в Белоруссии появилось огромное количество прозападных организаций, к которым официальный Минск стал лояльным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил Сергей Лущ, лидер белорусской партии «Союз», выступающей за ускорение интеграции с Россией.

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Он рассказал, что партия с 2003 года подает на регистрацию, но ей регулярно отказывают, поскольку президент Александр Лукашенко монополизировал пророссийский электорат.

«Точкой перелома стали события в Крыму. В Белоруссии возникло огромное количество прозападных организаций, к которым власть резко стала лояльной. А в российскую сторону, наоборот, начало искрить. В Могилеве с памятника Пушкину демонтировали строки стихотворения «Клеветникам России»… Началась политика многовекторности. Власти пытались неуклюже объяснить, что многовекторность исключительно экономическая. Но разочарование тех, кто традиционно голосовал за Лукашенко как за пророссийского кандидата, накапливалось», – рассказал Лущ.

Издание поинтересовалось, изменилось ли у белорусов отношение к Союзному государству.

«Радикально – нет. Хотя социологи и говорят об уменьшении сторонников интеграции до 35 – 37%, есть другие замеры – 50 – 55%. Для многих приемлемый вариант – интеграция Белоруссии и России как двух суверенных государств. Для меньшей части – слияние в одну страну», – говорит политик.

По его словам, сторонников вхождения Белоруссии в Россию осталось всего 5 – 7%.

«Так мало?», – удивился журналист.

«Все-таки о вхождении в состав России говорить нельзя. Ведь если даже 50 – 55% – за Союз с Россией, значит, 45 – 50% – против. Это может расколоть людей почти пополам… И еще не забывайте о молодежи. Она – наше будущее. Не будем же мы стрелять себе в ногу! Выросло поколение, которое ощущает себя белорусами. Они не знают, что такое Советский Союз с его братством народов. И вы их уже ни в чем не убедите», – сокрушается Лущ.